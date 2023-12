{"article":{"id":"2221269","title":"Dù gia đình khá giả, tôi vẫn tình nguyện ở rể vì một lý do","description":"Dù gia đình khá giả và vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, tôi vẫn quyết định đến nhà vợ ở rể với hy vọng có được hạnh phúc hôn nhân.","contentObject":"<p>Người quê tôi đặc biệt ác cảm với chuyện ở rể. Quan điểm đàn ông đi ở rể như chó chui gầm chạn, dâu là con rể là khách… đã ăn sâu vào tư tưởng của mọi người.</p>

<p>Bố mẹ tôi cũng vậy. Ông bà ghét cay ghét đắng chuyện đàn ông đi ở rể. Đặc biệt là bố tôi. Ông cho rằng việc làm này vô cùng nhục nhã, làm mất mặt <a href=\"https://vietnamnet.vn/doi-song/gia-dinh\" title=\"gia đình\" target=\"_blank\">gia đình</a>, dòng họ.</p>

<p>Thế nhưng ở đời thường ta ghét của nào thì trời sẽ trao của ấy. Bố mẹ tôi không bao giờ ngờ được rằng sau 1 năm kết hôn, tôi lại có ý định đến nhà vợ ở rể.</p>

<p>Ngày tôi nói ra ý định này với bố mẹ, ông bà tưởng cậu con trai vui tính, hay làm chuyện khác người của mình đang đùa. Bởi gia đình tôi khá giả hơn rất nhiều so với nhà vợ.</p>

<p>Ông bà cũng chưa từng nghe thông gia yêu cầu hay đặt vấn đề cho tôi về ở rể. Thế nên, bố mẹ tôi không tin và cho rằng tôi không có lý do gì để ở rể cả.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dan-ong-o-re-3-934.jpg?width=768&s=4E_8HhcwhLtHCUMIaYX0pQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dan-ong-o-re-3-934.jpg?width=1024&s=P442aSA_M7EMY5JhoDJcTg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dan-ong-o-re-3-934.jpg?width=0&s=Q6h80G7gPyw0BX9Ly5NOwA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dan-ong-o-re-3-934.jpg?width=768&s=4E_8HhcwhLtHCUMIaYX0pQ\" alt=\"dan ong o re 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dan-ong-o-re-3-934.jpg?width=260&s=yV2DtqG137jtKHDKF-BsDw\"></picture>

<figcaption>Ngày tôi quyết định đến nhà vợ ở rể, bố rất giận và mắng tôi là đứa con bất hiếu. Ảnh minh họa: Pexels</figcaption>

</figure>

<p>Chỉ khi tôi khẳng định sẽ đến nhà vợ ở rể, ông bà mới tin và nổi giận lôi đình. Bố hết mắng tôi bất hiếu lại tự trách bản thân sinh ra đứa con trai hèn kém, khiến gia đình, dòng họ bị người đời cười chê.</p>

<p>Còn mẹ tôi lại đổ hết bực tức lên đầu con dâu. Bà cho rằng tôi bị vợ dụ dỗ, gây áp lực, buộc phải đi ở rể để hầu hạ, cung phụng mẹ ruột của mình.</p>

<p>Nhưng tôi bất chấp tất cả, chỉ giải thích rằng mình thương cảnh mẹ vợ tật nguyền, đơn chiếc. Dù đã cao tuổi, bà vò võ một mình sau khi gả 2 đứa con gái đi lấy chồng xa.</p>

<p>Hơn thế, tôi quyết định làm việc này còn với mục đích khác. Tôi muốn tìm hạnh phúc cho cuộc hôn nhân không mấy êm ấm của mình.</p>

<p>Thế rồi tôi đem ý định ấy <a href=\"https://vietnamnet.vn/doi-song/tam-su\" title=\"tâm sự\" target=\"_blank\">tâm sự</a> với vợ. Ban đầu cô ấy không tin. Sau khi biết tôi nghiêm túc, cô ấy lưỡng lự rồi khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Vợ tôi không muốn vì chuyện này mà mối quan hệ của mình với mẹ chồng thêm căng thẳng.</p>

<p>Nhưng không bao lâu sau, vợ tôi bị niềm vui thoát cảnh làm dâu, được gần gũi, chăm sóc mẹ ruột đánh gục. Cô ấy tỏ rõ sự vui mừng, rối rít cám ơn tôi đã hiểu, thông cảm cho nỗi khổ khó nói của mình.</p>

<p>Về ở rể, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, chấp nhận đối mặt với những gò bó, khó khăn từ gia đình vợ. Ban đầu, mẹ vợ hết sức bất ngờ về quyết định của tôi.</p>

<p>Dù không tỏ ra nghi ngờ nhưng có vẻ bà chưa tin vào thành ý tôi đến ở rể để vợ được gần gũi, chăm sóc mẹ ruột. Bà cũng không dám tin tôi hiểu và thương cảnh bà già yếu, neo đơn sau khi con gái đi lấy chồng xa.</p>

<p>Thế nên những ngày đầu, bà đối xử với tôi như khách. Sau này, khi sự có mặt của tôi trở nên quen thuộc, bà mới bộc lộ những khắt khe, xét nét của mình. Bà hay trách tôi đãng trí, không biết tiết kiệm, sống không gọn gàng…</p>

<p>Thậm chí, đôi lúc bà còn dò xét nguyên nhân, động cơ thật sự phía sau quyết định đến ở rể của tôi. Có lẽ bà nghĩ tôi đến ở rể với mục đích hưởng căn nhà mặt đường bà đang cho thuê lấy tiền dưỡng già của mình.</p>

<p>Nhiều lần trong bữa ăn, bà hỏi dò tôi và vợ việc sẽ bán căn nhà ấy đi, lấy tiền chia cho vợ chồng con gái út lấy vốn làm ăn. Tôi chỉ thật lòng nói: “Mẹ thấy làm gì vui, hạnh phúc thì cứ làm, bọn con luôn ủng hộ”.</p>

<p>Sau nhiều lần như thế, bà không nhắc đến chuyện bán nhà, chia của nữa. Trong khi đó, tôi cũng cố gắng cải thiện thói xấu sống bừa bộn, đãng trí của mình.</p>

<p>Biết mẹ thích gọn gàng, sạch sẽ, tôi chủ động lau dọn nhà cửa. Tôi gợi ý, xin phép bà cho mình sửa sang sân vườn, trồng thêm rau, cây cảnh trong vườn nhà...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-dan-ong-o-re-935.jpg?width=768&s=v81kmzd8Als8AMRiCuFSQA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-dan-ong-o-re-935.jpg?width=1024&s=lGtQPgH1WzfjvFEdgEYWog\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-dan-ong-o-re-935.jpg?width=0&s=EBdDy14rofxZWtOgFKIyTw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-dan-ong-o-re-935.jpg?width=768&s=v81kmzd8Als8AMRiCuFSQA\" alt=\"W-dan-ong-o-re.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-dan-ong-o-re-935.jpg?width=260&s=HB0s5WIO1f3Wrk0D7lCDww\"></picture>

<figcaption>Từ khi ở rể, tôi luôn dành thời gian cho gia đình vợ, thường xuyên lên kế hoạch đưa mẹ vợ đi du lịch</figcaption>

</figure>

<p>Những hôm vợ đi làm về trễ, tôi vui vẻ nấu cơm hoặc đẩy xe lăn, đưa bà đi chợ nếu được bà đồng ý. Trong tuần, dù bận rộn đến mấy, tôi cũng dành thời gian cho bà.</p>

<p>Vợ chồng tôi còn thường xuyên đưa bà đi thăm họ hàng, người thân của mình. Mẹ vợ ốm đau hay người thân của bà cần giúp đỡ, tôi đều tận tâm chăm sóc, hỗ trợ.</p>

<p>Những lần bà nhập viện điều trị dài ngày, tôi đều kề cận, chăm sóc. Tôi làm tất cả những điều ấy bằng tấm lòng của mình, không giả dối hay cố diễn cho tròn vai.</p>

<p>Sau cùng, những điều tôi làm đã được mẹ vợ tôi chấp nhận. Bà thương yêu tôi như con ruột, thậm chí còn lắng nghe ý kiến của tôi hơn là con gái của mình.</p>

<p>Điều làm tôi hạnh phúc nhất là vợ đã nhận thấy tôi phải cố gắng như thế nào để có được sự yêu thương, tin tưởng từ gia đình vợ.</p>

<p>Cô ấy cũng thấy tôi yêu thương, đối đãi với mẹ mình như mẹ ruột, bất chấp việc bị người đời ví là chó chui gầm chạn, núp váy đàn bà…Từ đó, vợ tôi mềm mỏng, biết cách mở lòng, thương yêu mẹ chồng, gia đình chồng hơn.</p>

<p>Đến bây giờ, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ và vợ tôi rất tốt. Cả hai xem nhau như mẹ con ruột thịt, không còn chuyện bằng mặt không bằng lòng.</p>

<p>Đặc biệt, mối quan hệ của mẹ tôi và mẹ vợ cũng vô cùng tốt đẹp. Không chỉ là thông gia, hai bà còn xem nhau như bạn bè thân thiết. Tất cả những điều ấy khiến tôi hạnh phúc vô cùng.</p>

<p><em><strong>Độc giả Nam Trần</strong></em></p>

Vợ khẳng định, cái tên này chắc chắn sẽ khiến tôi thích. Tôi không hề biết rằng, cô ấy đang ấp ủ một âm mưu.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-gian-vo-tim-nguoi-khi-nhin-thay-ten-con-gai-trong-giay-khai-sinh-2220721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/gian-tim-nguoi-khi-vo-lay-ten-nu-dong-nghiep-toi-tung-say-nang-dat-cho-con-gai-1550.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T23:05:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220523","title":"10 năm qua, vợ sống quá tốt nhưng tôi vẫn muốn ly hôn","description":"Từ ngày về làm dâu, vợ tôi luôn chu toàn mọi việc trong nhà. Ai cũng yêu quý cô ấy, chỉ có tôi là chưa từng cảm thấy rung động, chỉ nghĩ đến việc ly hôn.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-nam-qua-vo-song-qua-tot-nhung-toi-van-muon-ly-hon-2220523.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/10-nam-qua-vo-song-qua-tot-nhung-toi-van-muon-ly-hon-203.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:20:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219714","title":"Nữ giám đốc mất tất cả vì say đắm huấn luyện viên thể hình","description":"Sau 5 năm kết hôn, có trong tay sự nghiệp, tiền bạc, thế nhưng tôi lại sa vào cuộc tình vụng trộm, để rồi đánh mất tất cả trong thời gian ngắn.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giam-doc-mat-tat-ca-vi-ngoai-tinh-voi-huan-luyen-vien-the-hinh-2219714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nu-giam-doc-mat-tat-ca-vi-say-dam-huan-luyen-vien-the-hinh-166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220081","title":"Phát hiện chồng cho tiền bạn gái cũ, vợ có hành động khiến tôi bật khóc","description":"Một tối, vợ ngồi trước mặt tôi nghiêm nghị hỏi: \"Thùy Liên là ai mà anh cho cô ấy một số tiền lớn như vậy, còn phải giấu danh tính?\". Câu hỏi quá bất ngờ của vợ khiến tôi không khỏi lúng túng.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-chong-cho-tien-ban-gai-cu-vo-co-hanh-dong-khien-toi-bat-khoc-2220081.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/phat-hien-chong-cho-tien-ban-gai-cu-vo-co-hanh-dong-khien-toi-bat-khoc-296.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219556","title":"Tôi rơi vào tình huống khó xử trước lời tâm sự gan ruột của mẹ vợ","description":"Chỉ sau 2 năm ở rể, nỗi đau liên tiếp đến với tôi. Không chỉ mất vợ vì tai nạn, tôi còn rơi vào tình huống khó xử vì những lời tâm sự của mẹ vợ.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-roi-vao-tinh-huong-kho-xu-truoc-loi-tam-su-gan-ruot-cua-me-vo-2219556.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/o-re-toi-suyt-guc-nga-truoc-loi-tam-su-gan-ruot-cua-me-vo-675.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T11:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219054","title":"Lấy chồng giàu hơn 17 tuổi, tôi vỡ mộng sau một năm chung sống","description":"Chênh lệch tuổi tác khá xa, ai cũng nói tôi cưới anh vì tiền. Điều đó đúng nhưng không phải là tất cả. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, bài toán này tôi đã tính sai.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lay-chong-giau-hon-17-tuoi-toi-vo-mong-sau-mot-nam-chung-song-2219054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/lay-chong-giau-hon-17-tuoi-toi-vo-mong-sau-mot-nam-chung-song-255.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T10:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218806","title":"Giận chồng, vợ nói lời cay đắng, ai ngờ gặp chuyện đau lòng","description":"Suốt 5 năm kết hôn, những bữa cơm tối ở nhà của chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc nào anh cũng chỉ lấy lý do bạn bè, các mối quan hệ để nhậu nhẹt đến tận nửa đêm mới về.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gian-chong-vo-noi-loi-cay-dang-ai-ngo-gap-chuyen-dau-long-2218806.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/gian-chong-vo-noi-loi-cay-dang-ai-ngo-gap-chuyen-dau-long-1051.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218558","title":"Nghe con trai 8 tuổi kể chuyện, tôi quyết định chấm dứt việc ngoại tình","description":"Tôi nghe con trai kể, chợt lặng người xúc động. Một đứa bé 8 tuổi, trải qua biến cố bỗng như già đi. Chính những người làm cha làm mẹ đã buộc con mình phải lớn lên bằng những tổn thương quá lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-con-trai-8-tuoi-ke-chuyen-toi-quyet-dinh-cham-dut-viec-ngoai-tinh-2218558.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/nghe-con-trai-8-tuoi-ke-chuyen-toi-quyet-dinh-cham-dut-viec-ngoai-tinh-484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T11:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217848","title":"Đến nhà vợ cũ ăn tối, nhìn mâm cơm nước mắt tôi tuôn rơi","description":"Tôi không ngờ sau 5 năm ly hôn, ngày gặp lại vợ cũ rồi ăn cơm cùng mâm, mình lại có phản ứng dữ dội như vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/den-nha-vo-cu-an-toi-nhin-mam-com-nuoc-mat-toi-tuon-roi-2217848.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/den-nha-vo-cu-an-toi-nhin-mam-com-nuoc-mat-toi-tuon-roi-656.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T13:53:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217693","title":"Tôi hủy hôn ngay khi đọc đoạn tin nhắn phũ phàng của chồng sắp cưới","description":"Tôi nhắn tin cho Hoàn, hỏi anh nếu đặt trong trường hợp người đàn ông trong câu chuyện trên, thì anh sẽ ứng xử như thế nào? Bất ngờ, chồng sắp cưới lại trả lời phũ phàng quá.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-huy-hon-ngay-khi-doc-doan-tin-nhan-phu-phang-cua-chong-sap-cuoi-2217693.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/toi-huy-hon-ngay-khi-doc-doan-tin-nhan-phu-phang-cua-chong-sap-cuoi-517.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T11:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216443","title":"Chồng ngoại tình với đồng nghiệp, vợ trở thành người thứ ba","description":"Ngày phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp, tôi bẽ bàng nhận ra mình là người thứ ba dù danh chính ngôn thuận làm vợ hợp pháp.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-ngoai-tinh-voi-dong-nghiep-vo-tro-thanh-nguoi-thu-ba-2216443.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/anh-2-ngoai-tinh-1-449.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215109","title":"Chị dâu còng lưng trả nợ tiền nhà, em chồng đến ở không góp một xu","description":"Gần một năm nay tôi chịu cảnh “sống chung với em chồng”. Ở nhà mình bỏ tiền ra mua nhưng tôi như ở nhờ nhà người khác.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chi-dau-cong-lung-tra-no-tien-nha-em-chong-den-o-khong-gop-mot-xu-2215109.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/anhdd-1138.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216517","title":"Cuộc hôn nhân 6 năm tan vỡ chỉ vì một câu nói lúc say của chồng","description":"Khi tôi dìu anh vào giường, anh bỗng đẩy tôi ra, giọng nạt nộ. Tôi chết lặng trước lời anh thốt ra. Tôi không nghĩ, anh có thể nói những lời cay đắng như vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-hon-nhan-6-nam-tan-vo-chi-vi-mot-cau-noi-luc-say-cua-chong-2216517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/hon-nhan-1-228.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T09:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216321","title":"Con gái phải ôm bí mật 'động trời' của mẹ khi bố thường xuyên vắng nhà","description":"Cháu năm nay 17 tuổi, đang là học sinh lớp 11. Cháu từng là đứa trẻ hạnh phúc hoặc ít nhất cháu nghĩ rằng, mình hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cháu nhận ra hình như không phải vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-dau-cua-con-gai-phai-om-bi-mat-dong-troi-cua-me-2216321.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/con-gai-phai-om-bi-mat-dong-troi-cua-me-khi-bo-thuong-xuyen-vang-nha-772.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T15:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215575","title":"Đến nhà anh rể ở 3 tháng, em vợ tái mặt thấy cảnh trong bếp","description":"Ngày xin được việc ở thành phố, tôi vội vàng lên đi làm. Chưa có chỗ ở nên chị gái bảo tôi đến ở nhờ vài hôm. May mắn là anh rể rất vui vẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/den-nha-anh-re-o-3-thang-em-vo-tai-mat-thay-canh-trong-bep-2215575.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/den-nha-anh-re-o-3-thang-em-vo-tai-mat-thay-canh-trong-bep-768.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T16:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213237","title":"Con dâu của bố, phúc phần của gia đình tôi","description":"Dù chưa một lần nghe bố vạch ranh giới nhưng chúng tôi luôn hiểu rằng đi lấy chồng, nơi mình cần vun vén là nơi mình đang sống và sinh con đẻ cái. Nhà của bố đẻ thì giao phó cho chị dâu và em dâu.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-dau-cua-bo-phuc-phan-cua-gia-dinh-toi-2213237.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/con-dau-cua-bo-phuc-phan-cua-gia-dinh-toi-759.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T13:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215894","title":"Chồng gần đây luôn tránh thân mật, tôi suy sụp khi phát hiện lý do","description":"Một tháng nay, chồng tôi luôn tỏ ra mệt mỏi, buồn bã. Anh thậm chí còn đi ngủ sớm, né tránh việc gần gũi với tôi.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-gan-day-luon-tranh-than-mat-toi-suy-sup-khi-phat-hien-ly-do-2215894.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/chong-gan-day-luon-tranh-than-mat-toi-suy-sup-khi-phat-hien-ly-do-247.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T08:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212655","title":"Vợ lén uống thuốc tránh thai mỗi tối trước khi gần gũi chồng","description":"Ngay từ lúc mới kết hôn, mỗi tối trước khi đi ngủ hay vợ chồng chuẩn bị gần gũi nhau, vợ tôi đều tìm cách lén uống thuốc tránh thai.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-len-uong-thuoc-tranh-thai-moi-toi-truoc-khi-gan-gui-chong-2212655.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/vo-len-uong-thuoc-tranh-thai-moi-toi-truoc-khi-gan-gui-chong-283.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214578","title":"Tôi phát hiện chồng ngoại tình và có cách giải quyết 'ngược đời'","description":"Tôi bằng mọi giá lao đi kiếm tiền như thể mình mới là trụ cột. Sau sự cố lần này, tôi nhận ra giá trị của sự sẻ chia và vai trò, trách nhiệm giữa hai người trong một cuộc hôn nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-phat-hien-chong-ngoai-tinh-va-co-cach-giai-quyet-nguoc-doi-2214578.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/toi-phat-hien-chong-ngoai-tinh-va-co-cach-giai-quyet-nguoc-doi-225.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T08:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214475","title":"Vừa chớm lạnh chồng đã lười tắm, gửi ‘tối hậu thư chăn gối’ cho vợ","description":"Vừa mới lạnh, chồng tôi đã lười tắm, ngại cả chuyện \"chăn gối\" khiến tôi ngán ngẩm, chán chuyện gần gũi chồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chom-lanh-chong-da-luoi-tam-gui-toi-hau-thu-chuyen-chan-goi-cho-vo-2214475.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/anhdd-freepik-1723.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T22:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213940","title":"Vợ lãnh cảm không muốn gần gũi chồng nhưng ngoại tình với người yêu cũ","description":"Một năm qua, vợ tôi viện cớ lãnh cảm, không muốn gần gũi chồng. Thế nhưng, tôi phát hiện cô ấy thường xuyên hẹn hò, ngoại tình với người yêu cũ.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-lanh-cam-khong-muon-gan-gui-chong-nhung-ngoai-tinh-voi-nguoi-yeu-cu-2213940.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/vo-lanh-cam-khong-muon-gan-gui-chong-nhung-ngoai-tinh-voi-nguoi-yeu-cu-652.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T12:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213875","title":"Mỗi tháng nhận 80 triệu đồng từ chồng nhưng tôi phải giữ 1 bí mật cho anh","description":"Tôi không được tiết lộ bí mật của chồng cho bất cứ ai, kể cả người thân trong nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/moi-thang-nhan-80-trieu-dong-tu-chong-nhung-toi-phai-giu-1-bi-mat-cho-anh-2213875.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/moi-thang-nhan-80-trieu-dong-tu-chong-nhung-toi-phai-giu-1-bi-mat-cho-anh-757.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T18:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213880","title":"Tôi bỗng nhiên trở thành 'kẻ thứ ba' sau khi tìm gặp nhân tình của chồng","description":"Trước khi quyết định tìm gặp nhân tình của chồng, tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều điều để nói. Nhưng lúc này, tôi lại không nói được gì, chỉ ngồi im nghe chị ta nói giống như bị thôi miên.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-bong-nhien-tro-thanh-ke-thu-ba-sau-khi-tim-gap-nhan-tinh-cua-chong-2213880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/toi-bong-nhien-tro-thanh-ke-thu-ba-sau-khi-tim-gap-nhan-tinh-cua-chong-228.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T08:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213617","title":"Đêm tân hôn, tôi điếng người khi nhận được tin nhắn lạ","description":"Lúc vợ đang trong phòng tắm, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng khiến tôi khó chịu. Lý do gì vào đêm tân hôn của tôi, người này lại nhắn cái tin ác ý như vậy?","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dem-tan-hon-toi-dieng-nguoi-khi-nhan-duoc-tin-nhan-la-2213617.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/dem-tan-hon-toi-dieng-nguoi-khi-nhan-duoc-tin-nhan-la-713.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T15:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213619","title":"Cuối tháng, tôi luôn nhận được 5 triệu đồng và sự thật xúc động","description":"Sau ly hôn, tôi bỗng nhận được 5 triệu đồng. Những tháng sau đó, cứ đến ngày 30, tiền lại đổ vào tài khoản mà tôi thực sự không biết người gửi.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sau-ly-hon-toi-luon-nhan-duoc-5-trieu-dong-va-su-that-xuc-dong-2213619.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/untitled-3-147.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T08:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

