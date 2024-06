Phạm Thảo Trang cùng nhóm bạn từ Nam Định lên Hà Giang du lịch trong 4 ngày 3 đêm. Ngày 9/6, nhóm đã phải bỏ dở hành trình khám phá sông Nho Quế bằng thuyền vì gặp đúng đợt mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Đồng thời nhóm du khách này cũng tiếc nuối phải rời Hà Giang sớm hơn dự kiến.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 9/6, Hà Giang mưa lớn khiến nước từ khe núi đổ xuống đoạn đường từ đường 193A xuống bến thuyền hẻm Tu Sản, sông Nho Quế thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Nhiều du khách và phương tiện "chôn chân" giữa dòng nước.

"Nhóm mình thuê xe máy tự lái nên khi nghe tin mưa lớn đã rất lo lắng. Cả nhóm phải sắp xếp công việc và thời gian từ mấy tháng trước mới có chuyến đi nhưng vì an toàn, chúng mình quyết định bỏ lịch trình đến sông Nho Quế.

Đêm 9/6 nhóm đã lên xe về Hà Nội vì nghe tin Hà Giang tiếp tục mưa", Trang cho biết. "Đây đúng là trải nghiệm nhớ đời với mình. Ngồi trên xe, xem những đoạn video sạt lở, ngập lụt mình vẫn còn run sợ", Trang nói thêm.

Còn Thu Hà, du khách Hà Nội, đi du lịch Hà Giang từ 7-9/6 cho biết: Sáng 9/6, đoàn của Hà tới sông Nho Quế. Lúc này trời mưa nhỏ, không đáng kể. Đến khoảng 13h, khi từ sông Nho Quế đi lên để về thành phố Hà Giang, trời đổ mưa lớn, một số đoạn sạt lở. Để đảm bảo an toàn, hướng dẫn viên yêu cầu đoàn gửi xe máy lại nhà dân và thuê ô tô để đi theo lối mòn trên núi về thành phố Hà Giang.

Hình ảnh được Thu Hà chụp lại ở khu vực gần sông Nho Quế. Ảnh: NVCC

Anh Hoàng Văn Hoàn, GĐ Công ty Du lịch lữ hành Gió Hà Giang, quản lý trang Amazing Things in Ha Giang cho biết, chiều 9/6, nhiều đoàn khách phượt Hà Giang bằng xe máy đã phải thay đổi lịch trình, hủy bỏ kế hoạch tới sông Nho Quế để đảm bảo an toàn.

"Ngày 10/6, theo kế hoạch, chúng tôi đón một đoàn khách tới du lịch Hà Giang. Tuy nhiên, nhận thấy điều kiện thời tiết không thuận lợi, công ty đã liên hệ để khách đổi lịch. Chúng tôi bảo toàn chi phí cho khách để không ảnh hưởng tới quyền lợi của họ", anh Hoàn cho hay.

Theo anh Hoàn, tháng 6, tháng 7 là mùa mưa của Hà Giang, thời tiết diễn biến phức tạp, du khách nên cân nhắc lựa chọn lịch trình phù hợp.

Tình trạng sạt lở ghi nhận ngày 9/6. Ảnh: Amazing Things in Ha Giang

Như báo VietNamNet thông tin, do tình hình mưa lũ kéo dài, tuyến đường lên sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) bị sạt lở, nhiều người dân và du khách mắc kẹt, không thể di chuyển. Tuyến đường Thuận Hòa - Thái An; đường Mèo Vạc - Đồng Văn cũng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Một lượng lớn đất đá tràn xuống đường lớn tuyến huyện Mèo Vạc - Đồng Văn và nước dâng ngập gần 1m nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này.

Đặc biệt, chiều 9/6, mưa lớn khiến tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ bị chia cắt.

Rạng sáng nay (10/6), mưa như trút khiến một số khu vực ở TP Hà Giang ngập sâu hơn 2m. Nhiều ô tô, xe máy của người dân không kịp di chuyển bị nước nhấn chìm.

Ông Lại Quốc Tĩnh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang cho biết, đơn vị này đã ra văn bản cảnh báo sạt lở tại các điểm, khu vực tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến các chi hội trưởng các chi hội nhà hàng, khách sạn, du lịch huyện Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Mê, Xín Mần, Chi hội vận chuyển khách du lịch, Chi hội lữ hành, toàn thể hội viên Hiệp hội du lịch cùng du khách đang tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh.

"Thời điểm này may mắn không phải mùa du lịch cao điểm của Hà Giang. Chúng tôi ra văn bản cảnh báo sớm để các đơn vị có phương án phù hợp, nhằm tránh ảnh hưởng đến hành trình trải nghiệm của du khách khi đến với Hà Giang. Hiện theo thông tin ghi nhận, chưa có trường hợp du khách nào gặp nguy hiểm do mưa lũ", ông Tĩnh cho hay.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc cho biết, hiện tình trạng mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng chặn lối đi từ Mèo Vạc xuống bến thuyền sông Nho Quế vì khu vực này đang bị sạt lở nặng.

Đại diện Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn khuyến cáo du khách cẩn trọng khi du lịch bởi Hà Giang đang vào mùa mưa. Du khách cần chú ý các cảnh báo từ địa phương; không di chuyển qua các đường đèo khi mưa lớn, mưa dài ngày; hạn chế di chuyển khi trời tối, sương mù.