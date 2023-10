Theo Bangkok Post, vụ xả súng tại Trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok (Thái Lan) diễn ra 16h20 chiều ngày 3/10 đã làm ít nhất 2 người tử vong và khiến 5 người bị thương. Một đội đặc nhiệm của cảnh sát đã được điều tới hiện trường để truy đuổi kẻ tấn công và dồn đối tượng này vào khách sạn Siam Kempinski lúc 5h10.

Vụ việc đang được rất nhiều người quan tâm, trong đó có du khách Việt Nam. Siam Paragon là một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì Bangkok, địa điểm mà nhiều khách du lịch Việt ghé tới khi tới thủ đô của “xứ sở chùa vàng”.

Anh Nguyễn Trọng Lâm (sinh năm 1995), chủ một thương hiệu thời trang tại TP.HCM là một người Việt trực tiếp có mặt tại Siam Paragon khu vụ xả súng xảy ra.

"Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cảm giác sống còn trong gang tấc và "đạn sượt qua người". Khi sự việc xảy ra, mình đang ngồi ở lầu 4, bỗng nghe thấy ba tiếng súng ngay cửa hàng bên cạnh. Anh bảo vệ lập tức di tản đoàn người đang rối loạn, la hét vào nhà vệ sinh trốn", anh Lâm kể lại.

Anh Lâm cho biết, do tính chất công việc, anh thường xuyên bay sang Thái Lan du lịch, làm việc. Lần này, anh tới Bangkok cùng hai nhân viên từ 2/10, lưu trú tại một sách sạn gần Siam Paragon. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến anh Lâm hoảng loạn. "Tiếng súng vẫn vang lên. Một người chị của mình đang ở tầng 3 gọi điện để chỉ dẫn lối thoát hiểm. Mình chạy thục mạng theo lối thoát hiểm xuống tầng trệt. Vừa mở cửa ra cảnh sát đã bao vây hết toà nhà, ra hiệu cho mình chạy nhanh lên”, anh Lâm cho hay.

Anh Lâm và các nhân viên ướt sũng, mệt lả sau khi chạy thoát khỏi vụ xả súng (Ảnh: NVCC)

Khi anh Lâm chạy ra ngoài thì mưa lớn, kẹt xe nghiêm trọng nên anh cùng nhân viên chạy trốn vào con hẻm gần đó. Nhiều người hoảng loạn, la hét và khóc lớn. "Mọi người ở đó trấn an nhau "It’s ok right now, just stay here, you are safe” (Mọi chuyện ổn rồi, cứ ở đây bạn sẽ an toàn). Chúng mình đứng ở đó khoảng 3 tiếng, khi nhận được thông báo an toàn mới trở về khách sạn”, anh Lâm nói thêm.

Hai nhân viên của anh Lâm đều rất hoảng loạn sau vụ việc. Anh Lâm cố gắng trấn an họ và động viên lấy lại tinh thần, báo thông tin để gia đình yên tâm và nghỉ ngơi nhanh để buổi tối vẫn thực hiện cuộc họp quan trọng với đối tác. Ngày 4/10, họ sắp xếp để trở về Việt Nam.

"Thực sự vào sự việc đó ai cũng sẽ hoảng loạn. Tuy nhiên, việc tỉnh táo, cố gắng bình tĩnh là cần thiết. Có như vậy mới có thể tìm cửa thoát hiểm, đến nơi an toàn, tránh tình trạng giẫm đạp lên nhau", anh Lâm cho hay.

Người dân chạy trốn khỏi Siam Paragon để thoát khỏi vụ xả súng (Ảnh: Sakchai Lalit/AP)

Trong một hội nhóm du lịch Thái Lan, nhiều du khách Việt cho biết, họ trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ xả súng.

"Mình vừa vào Siam Paragon tầm 15 phút thì nghe tiếng súng. Mình với bạn mình chạy thật nhanh và kêu mọi người xung quanh chạy. Dù rất sợ nhưng mình bình tĩnh đi theo hướng dẫn của các bạn bảo vệ ở đó nên thoát ra được ngoài đường. Lúc đó mưa rất to, hai đứa bất chấp lên tuktuk để về khách sạn luôn. Tới bây giờ đọc tin vẫn còn rất sợ", tài khoản T.N.M cho hay.

Một số du khách Việt đã quyết định hủy chuyến du lịch Thái Lan vào những ngày sắp tới.

Minh Hương (Cần Thơ) cho hay: "Mình đã yêu cầu dời lịch bay và hủy đặt phòng trên ứng dụng trực tuyến. Mình cảm thấy không an toàn khi tới Bangkok thời điểm này".

Tới ngày 4/10, khi cảnh sát xác định và công bố nghi phạm được cho là học sinh một trường tư ở thủ đô Bangkok, mới chỉ 14 tuổi. Theo một số đơn vị lữ hành ở Việt Nam như Công ty TNHH Du lịch quốc tế Tràng An, Công ty Cổ phần Công nghệ Du Lịch BestPrice... họ chưa ghi nhận tình trạng hủy tour Bangkok đồng loạt từ du khách sau vụ xả súng.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice cho biết, Trung tâm thương mại Siam Paragon thường không phải một điểm đến trong lịch trình tour du lịch Bangkok của các doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, Siam Paragon vẫn thu hút du khách tìm đến trong khoảng thời gian di chuyển tự do trong hành trình để ăn uống, mua sắm...