Báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2023, tổng số khách tham quan, du lịch đến địa phương này khoảng 14.105.500 lượt khách, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 15% so cùng kỳ.

Trong đó, tổng lượt khách lưu trú khoảng 4.350.000 lượt, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú khoảng 200.000 lượt, đạt 116% kế hoạch năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 14.678 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 103% kế hoạch năm.

Cũng trong năm 2023, theo bảng xếp hạng Most Loved Ranking (bảng xếp hạng các thương hiệu ngành du lịch dựa trên mức độ yêu thích và nhận biết của du khách Việt Nam do The Outbox công bố, Bà Rịa Vũng Tàu được bình chọn là điểm đến trong nước được du khách Việt Nam yêu thích nhất trong quý 1 và quý 2.

Để đạt được kết quả ấn tượng trên, năm 2023, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu du lịch, nối dài chuỗi hoạt động giải trí cho du khách, đặc biệt là trong dịp hè như Chương trình “Dấu ấn Hè” 2023; “Tuần lễ Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023”;…

Người dân và du khách đổ về công viên Cột Cờ bãi Sau, TP Vũng Tàu nơi diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ du lịch (Ảnh: Quang Hưng)

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển kết hợp du lịch hội nghị, hội thảo gắn với các khách sạn, resort cao cấp; du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Côn Đảo, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; du lịch văn hóa - lịch sử gắn với các di tích lịch sử đã được xếp hạng; du lịch gắn với hoạt động thể dục thể thao; du lịch gắn với hoạt động vui chơi giải trí; du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch cộng đồng.

Đặc biệt, sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương đối với ngành du lịch cũng giúp du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có những chuyển biến tích cực.

Ngoài ra, không thể không kể đến nỗ lực của toàn ngành du lịch tỉnh trong hoạt động quảng bá, xúc tiến, thông tin du lịch; thực hiện công tác chuyển đổi số; thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ và trên cả nước; phối hợp tổ chức tốt các sự kiện nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, từ đó giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh và tài nguyên du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đến với du khách trong và ngoài nước; đầu tư cho các cơ sở lưu trú du lịch về quy mô và chất lượng cao; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch phát triển;…

Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến hấp dẫn du khách bởi phong cảnh đẹp, có nhiều hoạt động, sản phẩm du lịch độc đáo và chi phí phải chăng (Ảnh: Tuấn Thành)

Sang năm 2024, du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu dự đoán phục hồi mạnh, đặt mục tiêu đón khoảng 15.543.000 lượt khách du lịch (tăng 10% so với năm trước). Trong đó có khoảng 4.793.000 lượt khách lưu trú (tăng 10% so với năm trước); khách quốc tế lưu trú khoảng 223.000 lượt (tăng 11% so với năm trước).

Doanh thu du lịch năm 2024 cũng dự kiến đạt khoảng 16.491 tỉ đồng (tăng 12% so với năm trước), trong đó doanh thu lưu trú khoảng 5.851 tỉ đồng (tăng 13% so với năm trước), doanh thu lữ hành khoảng 340 tỉ đồng (tăng 13% so với năm trước).

Để đạt những mục tiêu này, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phát triển du lịch thực sự chuyên nghiệp, hiện đại, chú trọng chiều sâu, chất lượng đạt đẳng cấp quốc tế, đóng vai trò vừa là điểm đến hấp dẫn, khẳng định thương hiệu mạnh và khả năng cạnh tranh quốc tế cao.

Phan Đậu