Những sự kiện không thể bỏ lỡ

Ngày 27/5, UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao, thương mại hấp dẫn để thu hút du khách trong và ngoài nước vào mùa cao điểm du lịch hè 2024.

Các chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 8/2024 như: giới thiệu ẩm thực Bình Định; liên hoan diều Quy Nhơn - Bình Định; lễ hội đường phố; lễ hội ánh sáng; chương trình “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt”; lễ hội du lịch hè năm 2024; hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, du lịch các tỉnh phía Nam với đối tác Ấn Độ; giải bóng đá bãi biển Vô địch quốc gia năm 2024; chương trình “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt”; giải Bóng rổ trẻ các nhóm tuổi 3x3 toàn quốc năm 2024…

Giải Teqball thế giới năm 2024 sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam do tỉnh Bình Định đăng cai. Ảnh: FITEQ

Trong đó, nổi bật là giải Teqball thế giới năm 2024 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam do tỉnh Bình Định đăng cai, diễn ra từ ngày 6 - 9/6, tại khu vực bãi biển Quy Nhơn (gần tượng đài Chiến thắng), với sự tham gia của 131 đội đến từ 53 quốc gia tham gia thi đấu.

Những quốc gia đang dẫn đầu trong bộ môn Teqball là Hungary, Thái Lan, Đan Mạch, Mỹ, Brazil, Ba Lan, Serbia, Romania, Lebanon, Tunisia và Pháp sẽ góp mặt tranh tài tại Bình Định.

Giải Teqball tổ chức tại thành phố biển Quy Nhơn hứa hẹn mang đến cho người dân, du khách và những người yêu thể thao trong nước cơ hội tiếp cận với 1 giải bóng đá mới mẻ cùng nhiều trải nghiệm thú vị.

Việc đăng cai tổ chức giải đấu lần này đồng thời góp phần lan tỏa, đưa hình ảnh tỉnh Bình Định ra thế giới. Với những sự kiện thể thao lớn được tổ chức thời gian qua cho thấy tỉnh Bình Định đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, quảng bá hình ảnh ra thế giới bằng việc tập trung phát triển du lịch thể thao.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2024, tỉnh Bình Định cũng cai tổ chức giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế Grand Prix Bình Định F1H2O.

Tăng chính sách ưu đãi, giảm giá cho du khách

Để mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo về chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024; phối hợp với Hiệp hội Du lịch Bình Định, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Bình Định tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch hưởng ứng, có chính sách ưu đãi, giảm giá và xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc phục vụ cho đại biểu và du khách về tham dự chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với tình hình thực tế, cùng các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Chuỗi sự kiện du lịch hè hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị khác tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải hành khách; xây dựng phương án dự phòng hoặc tăng cường phương tiện để đáp ứng nhu cầu của du khách, không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách...

Ngoài ra, tỉnh Bình Định cũng sẽ tăng cường công tác quản lý giao thông thủy nội địa, cơ sở hạ tầng bến thủy nội địa; đảm bảo an toàn, trật tự, văn minh, lịch sự; đảm bảo an ninh, an toàn tại các địa điểm diễn ra các hoạt động của chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các đối tượng đeo bám, chèo kéo du khách; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.

Hồ Giáp