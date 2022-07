Du lịch Quảng Ninh phục hồi mạnh mẽ

Thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn

Qua nửa đầu năm 2022, Quảng Ninh ghi dấu ấn với du khách trong và ngoài nước với hàng loạt các chương trình, sự kiện du lịch như Carnaval Hạ Long 2022, Festival áo dài 2022, SEA Games 31…

Số liệu thống kê cho thấy, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh 6 tháng đầu năm ước đạt 5,5 triệu lượt, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, tăng 19,57% so với kịch bản. Tổng doanh thu du lịch đạt 12.129 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so cùng kỳ, tăng 47,55% so với kịch bản. Trong đó, tính riêng 4 ngày kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lượt du khách đến Quảng Ninh là 340.000 người. Các dịp cuối tuần, ngày lễ, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang trên địa bàn tỉnh đạt từ 90-100%; tàu đưa khách tham quan và ngủ đêm trên vịnh Hạ Long luôn ở tình trạng kín khách...

Nhằm phục hồi ngành du lịch sau ảnh hưởng từ đại dịch, từ cuối năm 2021, Sở Du lịch Quảng Ninh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách về kích cầu phát triển du lịch. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2022, Sở Du lịch Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch, tỉnh tổ chức hơn 70 sự kiện lớn để quảng bá du lịch trong năm.

Huyện Cô Tô là địa phương đã sớm khởi động mùa du lịch mới bằng một loạt sự kiện, hoạt động thể thao - văn hóa hấp dẫn kéo dài tới cuối năm như Giải Half marathone qua các thắng cảnh, bãi biển đẹp nhất Cô Tô; cuộc thi Người thuyết minh hay nhất về Cô Tô; tái khởi động phố đi bộ với Lễ hội Ẩm thực Cô Tô; Tuần Văn hóa - Du lịch Cô Tô gắn với sự kiện đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lưu niệm Bác Hồ trên đảo Cô Tô...

Tại huyện vùng cao Bình Liêu - địa phương thu hút khách với du lịch trải nghiệm thiên nhiên, khám phá… cũng đã tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch mùa hè hấp dẫn như leo núi, giới thiệu, trải nghiệm thiên nhiên biên giới, văn hóa, bản sắc dân tộc Tày, Dao, tắm thác Khe Vằn...

Thời gian qua, các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở làm dịch vụ du lịch đồng loạt đưa ra nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn. Các dịch vụ mới như Phố đêm du thuyền với khoảng 30 tàu tổ chức dịch vụ ăn uống trên vịnh; Câu lạc bộ du thuyền trên biển; dịch vụ bay trực thăng, thuỷ phi cơ ngắm vịnh… đặc biệt thu hút du khách tại TP.Hạ Long.

Bên cạnh đó, nhiều điểm đến như di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, hay Yên Tử, vịnh Bái Tử Long, sản phẩm du thuyền, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long Complex, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh... đã được các đơn vị làm mới và dành nhiều ưu đãi cho du khách.

Điểm đến ngày càng đẹp trong mắt du khách

Ngoài chính sách kích cầu, làm mới các sản phẩm du lịch, các cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống, vận chuyển khách, đơn vị tổ chức tour… cũng đã nỗ lực thay đổi, làm đẹp hình ảnh của du lịch Quảng Ninh.

Được biết tại Vân Đồn - địa phương nổi tiếng với loại hình du lịch biển đảo - đã chủ động thực hiện tốt việc đảm bảo môi trường du lịch an toàn, bình ổn giá cả tại các nhà hàng, quán ăn, điểm bán hàng phục vụ du khách.

Hiện tiến độ triển khai xây dựng mô hình sản phẩm du lịch đêm trên vịnh Bái Tử Long được đẩy nhanh; hệ thống wifi miễn phí tại khu vực bến tàu du lịch, điểm du lịch Quan Lạn - Minh Châu được quan tâm mở rộng.

Hay tại TP. Hạ Long, nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ các khu, điểm du lịch vào ngày cao điểm, công khai kết quả xử lý trên truyền thông, các trang mạng xã hội, áp dụng chế tài về xử phạt với khung cao...

Để thu hút du khách, Quảng Ninh đang đổi mới mạnh mẽ chiến lược truyền thông, chủ động áp dụng công nghệ vào hoạt động du lịch, khuyến khích các đơn vị tham gia vào các nền tảng du lịch trực tuyến, tạo điều kiện cho du khách tra cứu thông tin, đặt dịch vụ và thanh toán trực tuyến.

Một trong những hoạt động tăng cường truyền thông, quảng bá là triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông tái khởi động du lịch nội địa với chủ đề “Du lịch Quảng Ninh - an toàn - thân thiện - hấp dẫn”; tổ chức các sự kiện phát động kích cầu thị trường, các hội thảo giới thiệu điểm đến; tham gia các hội chợ du lịch kết nối doanh nghiệp, kết hợp linh hoạt giữa các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến, sản phẩm cho các doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan báo chí truyền thông, tăng cường kết nối hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trọng điểm du lịch trong việc quảng bá xúc tiến du lịch; phối hợp với Tổng cục Du lịch và các cơ quan ngoại giao để quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường quốc tế.

Với quyết tâm và chiến lược đã đặt ra, ngành công nghiệp không khói Quảng Ninh đã có bước "chạy đà" thành công và sẵn sàng “bứt tốc” để vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2022 thu hút khoảng 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng.

Ngọc Hân