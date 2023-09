Khởi nghiệp từ “bệ đỡ” doanh nghiệp viễn thông

Khoảng 10 năm trước, tại Việt Nam, khái niệm “an toàn thông tin”, “an ninh mạng” vẫn chưa thực sự phổ biến trong đời sống xã hội.

Sự ra đời của Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) vào năm 2011 được nhiều người chú ý bởi có liên quan tới “ông lớn” viễn thông Hanoi Telecom - đơn vị đã cùng đối tác Hutchison Telecom đầu tư, thiết lập, phát triển và quản lý mạng thông tin di động Vietnamobile.

Thời điểm đó, Hanoi Telecom là một trong những doanh nghiệp viễn thông lớn đầu tiên ở Việt Nam thành lập hẳn đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin (tiền thân của VNCS).

Hai nhân sự được “chọn mặt gửi vàng”, lĩnh trọng trách “chèo lái con thuyền” VNCS từ những ngày đầu là ông Khổng Huy Hùng – Tổng Giám đốc, và ông Nguyễn Thành Đạt – Phó Tổng Giám đốc.

Ông Khổng Huy Hùng, Tổng Giám đốc VNCS.

“Lúc ấy, tôi đã có 6 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, kha khá kinh nghiệm trong ngành Kỹ thuật máy tính và Quản trị kinh doanh. Còn anh Đạt vừa tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật mật mã, khoa An toàn thông tin. Thời đó tại Việt Nam chưa nói nhiều đến chuyển đổi số mà từ khóa mọi người thường dùng vẫn là “cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, “cách mạng công nghiệp 4.0”. Chúng tôi tin rằng an toàn thông tin là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc cách mạng này. Trong bối cảnh Việt Nam cũng có vài doanh nghiệp an toàn thông tin rồi nhưng chưa có doanh nghiệp nào thực sự nổi trội, nhận thấy lĩnh vực an toàn thông tin có khá nhiều tiềm năng trong tương lai, lãnh đạo Hanoi Telecom đã quyết định thành lập VNCS với mong muốn VNCS sẽ trở thành doanh nghiệp làm về an toàn thông tin hàng đầu Việt Nam”, ông Khổng Huy Hùng kể lại cơ duyên gắn bó với VNCS.

Hình thành trong “lòng” của một doanh nghiệp viễn thông lớn, VNCS có khá nhiều điều kiện thuận lợi so với các doanh nghiệp khởi nghiệp khác.

“Ra đời trong khuôn khổ của Hanoi Telecom, chúng tôi được kế thừa tư duy, quy trình làm việc chuyên nghiệp để vận dụng cho bộ máy VNCS ngay từ ngày đầu thành lập. Đến nay cũng đã trôi qua được 12 năm”, Tổng Giám đốc VNCS tiếp tục câu chuyện.

Độc đáo mô hình DSD

Thị trường an toàn thông tin ngày càng có tính cạnh tranh cao với sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Song, VNCS vẫn duy trì được vị thế của mình với mô hình kinh doanh khá độc đáo: DSD (Distribution – phân phối, Service – dịch vụ, Development – phát triển).

VNCS sở hữu một hệ sinh thái khá đầy đủ sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường.

“Chúng tôi gần như là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường an toàn thông tin Việt Nam vận hành theo mô hình DSD, sở hữu một hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường. VNCS phân phối những phần mềm an toàn thông tin có hàm lượng "chất xám" rất cao, trong khi hầu hết các công ty khác ở Việt Nam chỉ phân phối phần cứng an toàn thông tin. Đồng thời cung cấp dịch vụ về an toàn thông tin thuộc diện sớm và đầy đủ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi có cả những sản phẩm tự nghiên cứu phát triển liên quan đến dò quét lỗ hổng web, phân tích mã độc… được đánh giá cao trên thị trường nhiều năm nay”, ông Hùng khoe.

Hệ sinh thái do VNCS dày công gây dựng đến giờ bên cạnh sản phẩm, dịch vụ của những nhà cung cấp hàng đầu thế giới như Splunk, Radware, Crowdstrike…, còn có danh mục sản phẩm và dịch vụ “Make in Vietnam” khá ấn tượng như Dịch vụ giám sát và vận hành an ninh mạng SOC, Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin Penetration Testing, Dịch vụ phản ứng và xử lý sự cố an toàn thông tin Incident Response, Dịch vụ đánh giá nguy cơ bị tấn công và hệ thống Compromise Assessment, Hệ thống cung cấp tri thức và dữ liệu về nguy cơ an toàn thông tin Threat Intelligence, Hệ thống theo dõi và cảnh báo nhằm hạn chế tối đa rủi ro bị rò rỉ thông tin quan trọng (Digital Threat Monitoring)…

Những sản phẩm, dịch vụ mà VNCS cung cấp giúp các tổ chức, doanh nghiệp cắt giảm chi phí, tối ưu quy trình, đầu tư an toàn thông tin một cách hợp lý, nâng cao khả năng đảm bảo an toàn thông tin tổng thể cho toàn hệ thống, qua đó đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Một trong những bí quyết thành công của VNCS được Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Đạt tiết lộ, đó là chú trọng yếu tố con người và sản phẩm: “Đội ngũ VNCS có sức trẻ, nhiệt huyết, sẵn sàng đồng hành ở mọi thời điểm để có thể giải quyết những "bài toán khó" của các tổ chức, doanh nghiệp. Chúng tôi luôn cố gắng lựa chọn những nhân sự tốt nhất và những sản phẩm mới có thể góp phần mang lại giá trị lớn cho khách hàng, đối tác”.

Phó Tổng Giám đốc VNCS Nguyễn Thành Đạt.

“Trong slogan mới nhất của VNCS có cụm từ “Secure your growth – Đảm bảo cho sự tăng trưởng”. Chúng tôi luôn mong VNCS sẽ trở thành một chiếc phanh giúp khách hàng cảm thấy an tâm khi tăng tốc phát triển kinh doanh. Không thể đi nhanh nếu không có phanh tốt. Có phanh tốt sẽ cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình chuyển đổi số và tăng trưởng”, Tổng Giám đốc Khổng Huy Hùng bổ sung.

Hành trình 12 năm nỗ lực của VNCS đã được ghi nhận bởi nhiều tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

“Khi Techcombank tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực bảo mật, chúng tôi đã khảo sát thị trường và thấy VNCS dù chỉ là công ty tương đối trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi đánh giá cao đội ngũ chuyên gia của VNCS, những người thực sự am hiểu về lĩnh vực an ninh mạng, thị trường bảo mật tại Việt Nam. Chúng tôi rất ấn tượng với những trải nghiệm mà sản phẩm, dịch vụ của VNCS mang lại”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chia sẻ cảm nhận cá nhân.

Đội ngũ VNCS sẵn sàng đồng hành để giải những "bài toán khó" của các tổ chức, doanh nghiệp.

Đại diện cho Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp từng sử dụng bộ giải pháp giám sát hạ tầng, giám sát chất lượng dịch vụ và giám sát sự kiện an toàn thông tin của VNCS từ năm 2016 đến giờ, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng Nguyên nhận định: “Bộ giải pháp này đã đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực. Lợi ích lớn nhất là sự tường minh thông tin sự cố xảy ra trong hạ tầng cung cấp dịch vụ. Chất lượng đội ngũ nhân sự của VNCS rất tốt. Tôi rất mong VNCS có thể hoàn thành tham vọng vươn ra thế giới của mình, sớm trở thành một trong những công ty về dịch vụ giải pháp bảo mật của Việt Nam có tiếng trên thị trường thế giới”.

Đánh giá cao những đóng góp của VNCS cho hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia thời gian qua, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn thời gian tới “VNCS sẽ phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa ở cả thị trường trong nước và thị trường quốc tế, góp sức đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia mạnh về an toàn an ninh mạng”.

Tham vọng vươn ra thế giới

Năm 2020 là một dấu mốc quan trọng đối với VNCS khi liên doanh với Công ty Mạng và bảo mật Terilogy (Nhật Bản) thành lập Công ty VNCS Global.

“Terilogy rất yêu mến con người Việt Nam, thấu hiểu nhiệt huyết và tinh thần của người Việt, muốn tìm đối tác tại Việt Nam để cùng phát triển sang thị trường Đông Nam Á cũng như một số nước khác trên thế giới. VNCS thì muốn tìm được đối tác có thể hỗ trợ về mặt quy trình, phát triển thị trường cả về chiều rộng cũng như chiều sâu. Hai công ty đã tìm đến với nhau, cùng thành lập Công ty VNCS Global. Chúng tôi mong muốn có thể kết hợp “chất xám”, con người Việt Nam với công nghệ, quy trình của Nhật Bản để mang lại nhiều giá trị lớn hơn cho thế giới”, ông Đạt nhớ lại.

“Thành lập VNCS Global là “phát súng đầu tiên” khởi động hành trình ra thị trường toàn cầu của VNCS. Chúng tôi nói vui là mình đã lấy được một cô vợ Nhật. Cách đây 1 năm, chúng tôi thành lập Công ty VNCS Asia để tiếp cận thị trường Campuchia, Lào… Phương châm của chúng tôi là tăng cường liên danh, liên kết vì biết sức của một mình mình sẽ không thể làm được mọi việc mình muốn. Hy vọng thời gian tới, chúng tôi sẽ lấy được thêm nhiều cô vợ nước ngoài nữa để đưa thương hiệu VNCS nói riêng, đưa "chất xám" về an toàn thông tin của người Việt Nam nói chung tỏa sáng trên thị trường quốc tế”, ông Hùng vui vẻ chia sẻ hướng đi tương lai.

Đội ngũ VNCS đang hướng tới "sân chơi" toàn cầu với nhiều khát vọng lớn.

Hướng tới "sân chơi" toàn cầu trong kỷ nguyên số, lãnh đạo VNCS hiểu rõ con đường phía trước có nhiều cơ hội kèm theo không ít thách thức. Công nghệ thay đổi hàng ngày đòi hỏi mỗi cá nhân làm việc tại VNCS đều phải luôn trong tâm thế hội nhập và phát triển.

Người đứng đầu VNCS xác định rõ sứ mệnh trong 5 năm tới: “VNCS không chỉ phục vụ tốt khách hàng ở Việt Nam mà còn mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều thị trường quốc tế, đem sản phẩm trí tuệ của người Việt trong lĩnh vực an toàn thông tin ra thế giới; Tăng tốc hiện thực hóa khát vọng xây dựng một hệ sinh thái bảo mật số 1 tại khu vực”.