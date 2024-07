Độ xe là một việc ngày càng phổ biến vì nhu cầu của người dùng luôn cao trong khi một chiếc xe nguyên bản được sản xuất lại khó lòng đáp ứng được hết các nhu cầu đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bán hoặc đổi xe, bạn sẽ phải cân nhắc kỹ khi độ xe.

Lý do là vì độ xe có thể làm giảm giá trị bán lại của chiếc xe. Dưới đây là 3 thứ mà bạn không nên độ cho chiếc xe của mình.

Độ la-zăng xe to quá khổ

Nhiều người thích sử dụng la-zăng độ từ nhà sản xuất thứ 3. Đây cũng là một trong những bộ phận được độ lại phổ biến nhất trên đường. Mặc dù những phụ tùng độ của bên thứ 3 có thể giúp chiếc xe của bạn trông nổi bật hơn nhưng đây lại là một trong những cách làm giảm giá trị của xe.

Một chiếc xe BMW X2 được độ lại la-zăng kích thước lớn. Ảnh: Carscoops

Điều này đặc biệt đúng nếu bạn sử dụng bộ la-zăng có kích thước quá to trên xe thay vì các tùy chọn tương xứng với kích thước tổng thể của xe. Một số lý do khiến việc độ la-zăng quá khổ làm giảm giá trị xe có thể kể đến như la-zăng quá to sẽ dẫn đến lực cản lăn cao, làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu của xe.

Chưa hết, la-zăng kích thước lớn còn có thể ảnh hưởng đến những trải nghiệm khác như khả năng tăng tốc, sự thoải mái và chất lượng xe.

Độ hệ thống treo

Hạ thấp hệ thống treo là một trong những bản độ phổ biến dành cho ô tô. Giống như la-zăng cỡ lớn, đây là điều mà chỉ một số tài xế mong muốn.

Việc làm này có thể làm giảm đáng kể giá trị xe của bạn khi bạn quyết định bán hoặc đổi xe. Có nhiều lý do tại sao việc hạ thấp hệ thống treo trên xe của bạn có thể là một ý tưởng tồi.

Một chiếc xe được độ lại bằng cách hạ hệ thống treo. Ảnh: Car and motor

Trước hết, xe càng thấp thì khả năng gầm xe bị va chạm hoặc cạ với bề mặt đường khi lái xe càng cao. Điều này có thể dẫn tới những hư hỏng không mong muốn.

Tiếp đó, những xe ô tô có hệ thống treo thấp hơn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi vượt qua gờ giảm tốc hoặc ổ gà. Cuối cùng, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt về chất lượng xe.

Tất nhiên, khi muốn bán xe, bạn có thể thay thế hệ thống treo đã độ bằng một hệ thống treo khác từ bên thứ 3, nhưng nó không hề rẻ và nhiều chủ sở hữu có thể không thấy điều đó đáng giá khi bán xe.

Dùng thiết bị điện tử từ nhà cung cấp thứ 3

Nhiều người nghĩ rằng độ xe là những thứ mà người xem có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Nhưng về mặt kỹ thuật, bất kỳ thay đổi nào trên xe, dù là chi tiết nhỏ nhất và sử dụng linh kiện, phụ tùng từ nhà cung cấp thứ 3 đều sẽ được coi là độ xe.

Trong đó, các chuyên gia chỉ ra việc thay đổi một số tính năng trên xe bằng các thiết bị điện tử từ nhà cung cấp thứ 3 cũng có thể làm giảm giá trị bán lại của xe.

Độ màn hình giải trí trên ô tô ngày một phổ biến. Ảnh: Auto Á Châu

Ví dụ, một người sử dụng xe Mazda CX-5 mong muốn có hệ thống kết nối Android Auto hay Apple CarPlay, hoặc dàn âm thanh hay hơn vì xe nguyên bản không có. Điều này khiến họ phải tìm đến những trung tâm độ xe hoặc đồ chơi ô tô. Tuy nhiên, khi bán xe, người mua tiếp theo chưa chắc đã thích bởi chúng thay đổi những gì họ mong đợi từ chiếc xe.

Nhìn chung, độ xe là một sở thích cá nhân và những thứ mà bạn độ chủ yếu chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng xe của cá nhân. Vì thế, nếu thường xuyên thay đổi xe hoặc đã có ý định bán xe trong tương lai, tốt nhất là bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi làm điều này. Bởi độ xe chắc chắn đã tốn kém chi phí nhưng khi bán lại rất khó để tính các chi phí độ xe vào giá bán.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!