Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, từ 12h hôm nay (18/10), Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh sẽ dừng hoạt động phà quân sự để chuẩn bị công tác tái lắp cầu phao Phong Châu.

Việc nối lại cầu phao sẽ tạo điều kiện cho nhiều loại phương tiện di chuyển từ huyện Lâm Thao sang huyện Tam Nông và ngược lại. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, vào ngày 16/10, do nước sông Hồng lên cao, lưu tốc dòng chảy lớn, Lữ đoàn 249 đã buộc phải tháo cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn cho người và các trang thiết bị.

Việc vận hành cầu phao bắc qua sông Hồng, sau sự cố sập cầu Phong Châu phụ thuộc rất lớn vào yếu tố dòng chảy của sông.

Theo Lữ đoàn 249, cầu phao chỉ đảm bảo an toàn khi lưu tốc nước dưới 2m/giây. Khi lưu tốc nước cao hơn thông số trên, sẽ phải tháo cầu khẩn cấp nhằm đảm an toàn cho nhân dân cùng xe cộ qua cầu, cũng như an toàn cho các trang thiết bị của cầu phao.