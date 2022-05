Dùng xe đạp chở 1.000 viên ma tuý ngụy trang dưới bó rau

Hôm nay (6/5), thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Công an an TP Vinh vừa phá chuyên án, bắt thành công đối tượng chuyên cung cấp ma tuý cho các con nghiện trên địa bàn.

Theo đó, chiều 4/5, tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh, thuộc khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, lực lượng chức năng phá chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn (SN1972), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn lúc bị bắt giữ.

Ma túy được ngụy trang trên xe đạp chở rau - Ảnh Công an Nghệ An

1.000 viên ma tuý

Tang vật vụ án thu giữ 1.000 viên thuốc lắc, 1 điện thoại di động.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn đã có 2 tiền án về ma túy. Toàn mới ra tù vào cuối năm 2021, nhưng vẫn tiếp tục móc nối với các đối tượng trong và ngoài địa bàn chuyên cung cấp ma túy.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, Toàn rất cảnh giác, thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển để giao ma tuý. Có lúc Toàn di chuyển bằng xe mô tô, ô tô, thậm chí đi bằng xe đạp để tránh sự nghi ngờ của những người xung quanh.

Lúc Toàn bị bắt đang trên đường đi giao hàng bằng xe đạp, 1.000 viên ma tuý được ngụy trang dưới lớp rau củ để trong giỏ xe.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.



Bảo An