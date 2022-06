Đười ươi trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn hút thuốc gây sốc

XEM CLIP:

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một con đười ươi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn phì phèo điếu thuốc vừa lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thấy...sốc.

Chỉ ít phút sau khi clip xuất hiện trên mạng, đã thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Trong đó, nhiều bình luận bức xúc vì cho rằng hành động này rất phản cảm.

Hình ảnh chú dười ươi phì phèo thuốc gây sốc. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, việc đười ươi hút thuốc không phải do Thảo Cầm Viên tập, có thể do khách ném đầu thuốc vào và do thấy người hút nên nó bắt chước theo.

Ông Tân nói thêm, chưa rõ sự việc xảy ra lúc nào và ai tung clip lên mạng xã hội. Khu vực đười ươi được thiết kế chuồng nuôi theo không gian mở qua một kênh. Du khách đi trên cao nhìn xuống để dễ dàng quan sát. Tuy nhiên, tại đây nhiều khách thường xuyên cho thú ăn, cho lon nước, ném đá gạch chọc phá con thú.

"Chúng tôi cũng đã đặt biển yêu cầu người dân không ném, chọc phá thú. Hiện nay, nhân viên có kiểm soát nhưng không thể có mặt 24/24 để nhắc nhở hết”- ông Tân nhìn nhận.

Theo ông Tân, với một số loại thú hiền lành, phía Thảo Cầm Viên mới cho tiếp xúc gần với khách. Đối với những loại thú hung dữ như sư tử, hổ, gấu... đơn vị làm chuồng bằng khung kính cường lực để khách có thể tiếp cận, quan sát thú nhưng đảm bảo an toàn.

“Tôi kêu gọi người dân tuân thủ các quy định khi đến tham quan, vui chơi tại đây. Việc ném đồ vào chuồng có thể làm thú hoảng sợ, nặng hơn có thể khiến chúng bị thương. Sắp tới chúng tôi sẽ lắp thêm nhiều camera để kiểm soát việc này”- ông Tân nhấn mạnh

Tuấn Kiệt