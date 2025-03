Tại Oscar 2025, nữ diễn viên sinh năm 1999 Mikey Madison gây bất ngờ khi vượt nhiều đối thủ nặng ký như Demi Moore, Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascon và Fernanda Torres để giành tượng vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim Anora ngay lần đầu được đề cử.

Mikey Madison đã khóc vì không tin đó là sự thật. Cô phải lôi mảnh giấy chuẩn bị sẵn bài phát biểu ra đọc vì quá run. Sinh ngày 25/3/1999, nữ diễn viên người Mỹ thực sự đổi đời sau khi thắng tượng vàng Oscar ở tuổi 26 và được cả nước biết đến nhờ vai vũ công thoát y Ani trong phim Anora.

Phim xoay quanh cuộc hôn nhân đầy bất ngờ giữa Ani - một vũ công thoát y nhiều tham vọng và Ivan, cậu con trai ăn chơi của một nhà tài phiệt Nga. Cuộc tình chóng vánh của Ani được ví như Lọ Lem thời hiện đại với những cảnh nóng táo bạo của diễn viên chính.

Mikey Madison xuất hiện trong 2 phim từng được đề cử Oscar Phim hay nhất gồm Once Upon a Time... in Hollywood (2019) và Anora (2024). Tên phim cũng được viết riêng cho nữ diễn viên. Trước khi thắng Oscar, tác phẩm ngập cảnh nóng này cũng đã thắng Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2024.

Cô là diễn viên 9X thứ 3 trong lịch sử thắng giải Oscar sau Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook) và Ariana DeBose (West Side Story). Mikey Madison là diễn viên đầu tiên sinh năm 1999 được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Dù chỉ cao 1,61m nhưng Mikey Madison lại sở hữu sắc vóc nóng bỏng. Cô có số đo 3 vòng khá chuẩn: 86-60-88cm. Mikey Madison có phong cách thời trang thanh lịch, độc đáo, gợi cảm và là nhân vật có ảnh hưởng trong thời trang thế giới.

Ảnh: Instagram, FBNV