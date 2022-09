Đường đi của bọc nilon đen chứa 300 triệu đến tay 'sếp' QLTT Trần Hùng

Hàng nghìn người dân ở 5 bản vùng cao tại xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn đang bị cô lập do sạt lở đất, nước sông chia cắt. Ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra hơn 10 tỷ đồng.