- Vai diễn trong "Độc đạo" đang phát sóng VTV tưởng không mới nhưng lại rất thú vị với anh?

Với tôi, Khương là nhân vật khá thú vị. Khán giả cũng khá quen với những dạng vai Hưng đã làm trước đây. Đó là những nhân vật có tính cách ngang tàng, bặm trợn, không sợ gì nhưng vai diễn lần này tất cả mọi tính cách được đẩy lên cao hơn. Khương ngông nghênh, bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất "nhây" và quan trọng là yêu thương gia đình. Đó là những tính cách mà Hưng thấy rất thú vị ở nhân vật Khương "liều".

Duy Hưng được khen ngợi với vai diễn Khương "liều" trong phim "Độc đạo".

- Từ Trí trong "Người một nhà" chuyển sang vai Khương "liều" bản Mộc trong "Độc đạo" có làm khó anh?

Sau khi kết thúc Người một nhà, tôi chỉ có khoảng 10 ngày để bắt đầu nhân vật mới trong phim Độc đạo. Có khá nhiều khó khăn trong bước chuyển vai lần này, từ tạo hình, phục trang đến tính cách nhân vật vì đây là 2 người hoàn toàn khác nhau. Tôi phải làm sao cho khéo khi "biến" từ một người anh trầm lặng luôn hiểu thấu mọi vấn đề, nhẫn nhịn trong cuộc sống thành Khương "liều" - một "ông tướng" ngang ngược.

Tuy nhiên, 2 nhân vật này có điểm chung tôi rất thích là luôn hết lòng vì gia đình, vì những người thân yêu của mình. Trong Người một nhà, tóc tôi rất ngắn rồi nên khá đau đầu trong việc tạo hình cho nhân vật Khương như thế nào để trông khác đi. Rất may, tôi và đạo diễn nghĩ ra kiểu tóc khá lạ cho Khương và cũng được mọi người yêu thích. Tuy nhiên, cứ 3-4 ngày là tôi phải đi cắt và cạo tóc nên cũng hơi mất thời gian.

- Một số khán giả nhận xét Khương "liều" đôi lúc bị làm lố, anh nghĩ sao?

Tôi luôn đón nhận và lắng nghe những ý kiến của khán giả. Cũng có nhiều người nói Khương là một nhân vật có tính cách lố. Ngay từ khi nhận vai, đạo diễn chia sẻ với tôi rằng Khương luôn thể hiện mọi thứ một cách quá mức. Mọi việc anh ta làm đều khác những người khác về mặt tình cảm và sự thù hận. Nhưng quan trọng nhất Khương có một trái tim luôn hướng về gia đình, luôn yêu thương những người thân yêu của mình và sẵn sàng hy sinh vì họ.

Hình ảnh hài hước của Duy Hưng sau một cảnh quay vất vả.

- Những khó khăn vất vả anh phải đối mặt khi vào vai này là gì?

Lúc bấm máy phim Độc đạo cũng là khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Đoàn phim phải di chuyển rất xa và rất khó khăn trong khi ghi hình. Ví dụ cảnh Khương đạp xe đi cứu anh mình cũng là một cảnh khá vất vả. Hôm đó trời nắng khoảng 39-40 độ mà tôi phải mặc áo choàng tắm đạp xe lên dốc. Đúng thời điểm đó, tôi đang bị chấn thương dây chằng ở chân nên thực sự thấy khá vất vả. Tuy nhiên cả đoàn phim đều cố gắng hết sức để thực hiện cảnh quay sao cho tốt nhất. Rất may, hiệu ứng của phân đoạn này cũng được khán giả đánh giá khá tốt nên chúng tôi rất vui.

- Trong "Độc đạo", anh đóng với người anh thân thiết Doãn Quốc Đam. Khán giả nhận xét hai anh đang là cặp đôi hot của phim truyền hình Việt. Doãn Quốc Đam với anh là người thế nào?

Đó là người anh mà tôi luôn yêu quý, tôn trọng và muốn học hỏi. Anh Đam là một người anh đúng nghĩa từ ngoài đời lẫn trên phim với tôi, một người bạn diễn có tâm và có tầm với nghề.

Duy Hưng và Doãn Quốc Đam là cặp đôi "gây sốt" khi đóng chung phim với nhau.

- Là “con” của ông trùm NSƯT Hoàng Hải, Duy Hưng học hỏi được những gì?

Hưng rất may mắn và vinh dự khi được làm việc với những cây đa cây đề của làng phim Việt. Đây là lần thứ 2 tôi được đóng chung với NSƯT Hoàng Hải mà lại là con đẻ. Tôi học được nhiều thứ từ cách sống, cách làm nghề, say sưa và nhiệt huyết với từng câu thoại, từng đoạn cảm xúc của mình. Tôi cảm nhận được tình cảm của người cha thực sự dành cho con trai của mình. Tôi thấy rất may mắn và muốn cảm ơn đoàn phim rất nhiều vì đã dành cho mình những cơ hội đáng quý như vậy.

- Năm 2024 là năm thành công với Duy Hưng khi anh vừa giành giải Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất Cánh diều vàng, điều này có ý nghĩa như thế nào với anh?

Tôi thấy rất vinh dự, hạnh phúc và may mắn khi được nhận giải thưởng cao quý đó. Tôi chỉ muốn cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng mình, cảm ơn Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam, cảm ơn ê-kíp phim Người một nhà đã cho tôi cơ hội để tôi có thể nhận được giải thưởng tuyệt vời này. Đây là bước đệm để tôi cố gắng thật nhiều hơn nữa trên con đường nghệ thuật và phục vụ khán giả.

Duy Hưng nhận giải Nam chính xuất sắc nhất ở Cánh diều vàng 2024.

- Anh nghĩ thành công của mình có được ở thời điểm hiện tại là từ đâu?

Mọi sự thành công đều được đền đáp bằng sự cố gắng, miệt mài và cháy hết mình với những gì mình đã chọn. Hy sinh và nhiệt huyết với nghề là những yếu tố không thể thiếu để làm nên thành công. Và tất nhiên để đạt được điều gì đó tốt đẹp đều không thể thiếu gia đình. Đó là hậu phương vững chắc, luôn đồng hành, động viên bản thân mình trong cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không làm phụ lòng khán giả và gia đình.

- Anh dường như rất bận với công việc đóng phim ở xa, gia đình, nhất là vợ anh có ý kiến?

Tính chất công việc của tôi là như vậy nên bà xã rất hiểu và tâm lý. Cô ấy luôn động viên và ủng hộ tôi trong công việc. Ngoài lúc bận rộn đi quay, tôi sẽ dành thời gian cho gia đình và cố gắng bù đắp nhiều hơn những khoảng thời gian vắng mặt.

