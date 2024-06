Ngày hội bóng đá châu Âu khởi tranh vào thứ Sáu vừa qua (14/6), với chiến thắng tưng bừng 5-1 của Đức trước Scotland tại Allianz Arena, Munich. Đây cũng là trận đấu có tỷ số đậm nhất sau lượt trận đầu tiên ở các bảng đầu vừa khép lại.

Arda Guler có trận ra mắt EURO 2024 không thể tuyệt vời hơn, nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Georgia

Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Georgia diễn ra vào đêm qua (18/6), trong khuổn khổ bảng F, được đánh giá là trận hay nhất EURO 2024 tính đến thời điểm hiện tại.

Hai bàn thắng đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đều được xếp vào hàng ‘chất lượng cao”. Là pha dứt điểm hiểm hóc của Mert Muldur tung lưới Georgia. Tiếp đó, thần đồng của Real Madrid, Arda Guler tung cú sút vào góc cao từ ngoài vòng cấm ở tình huống nâng tỷ số lên 2-1.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 của Thổ Nhĩ Kỳ trước Georgia được ấn định vào những phút bù giờ cuối cùng, do công của Kerem Akturkoglu.

Theo đánh giá, siêu phẩm của Guler có thể tranh danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất EURO 2024. Không chỉ vậy, pha lập công của tài năng trẻ này cũng đánh dấu EURO 2024 phá vỡ kỷ lục đáng kinh ngạc kéo dài 56 năm, chỉ sau 11 trận.

The Overlap chỉ ra, EURO 2024 đã chứng kiến tỷ lệ bàn thắng từ ngoài vòng cấm cao nhất so với tổng số bàn thắng của bất kỳ mùa EURO nào kể từ 1968.

Cụ thể, có 10 trong tổng số 31 bàn thắng, chiếm 32% ghi được từ ngoài vòng 18m. Con số thậm chí còn tăng lên sau khi Lukas Provod của CH Séc làm tung lưới Bồ Đào Nha bằng một cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm.

Vào tối nay (19/6), lượt trận thứ 2 các bảng đấu EURO 2024 diễn ra, với Croatia vs Albania (20h), Đức vs Hungary (23h) và Scotland vs Thụy Sĩ (2h ngày 20/6).

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn VCK UEFA EURO 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/