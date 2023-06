Công ty Cổ phần Ever Việt Nam được Tập đoàn Ever Nhật Bản uỷ quyền thực hiện các hoạt động phát triển kinh doanh, tìm kiếm đối tác, xây dựng hệ thống phân phối tại Việt Nam.

Ông Akimoto - Phó Chủ tịch Tập đoàn Ever Nhật Bản chia sẻ: “Tại Ever, chúng tôi quy tụ được đội ngũ chuyên gia tài năng và giàu kinh nghiệm của Nhật Bản, tự tin là đơn vị dẫn đầu không chỉ về năng lực nghiên cứu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn về sự sáng tạo trong việc đưa ra các hướng đi mới. Từ đó giúp khách hàng an tâm khi đến với Ever”.

Ông Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty Ever Việt Nam cho biết: “Chúng tôi bước đầu đã xây dựng được thương hiệu và tạo niềm tin với đối tác, khách hàng. Chúng tôi luôn tâm niệm, sự thành công của doanh nghiệp là sự hài lòng và gắn bó lâu dài của khách hàng”.

Ông Bùi Ngọc Sơn cũng chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới, công ty dự kiến sẽ đầu tư bệnh viện đa khoa chuẩn Nhật Bản tại Việt Nam, áp dụng công nghệ kỹ thuật, cập nhập liên tục các xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại, mời đội ngũ giáo sư, bác sĩ chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản về Việt Nam.

Doãn Phong