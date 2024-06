Lãnh đạo EVNSPC tổ chức họp khẩn, nối cầu trực tuyến với giám đốc 21 công ty điện lực và các đội xung kích ngoài công trường vào chiều ngày 02/6/2024

Tại cuộc họp, đại diện các đội xung kích và các công ty điện lực đã thông tin đến lãnh đạo EVNSPC về việc triển khai lực lượng tăng cường và tiến độ thi công tại các vị trí đã được phân công; báo cáo về các công cụ, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ thi công của các đội xung kích.

Lãnh đạo EVNSPC nhận định hiện trường, khối lượng, vật tư thiết bị và giải pháp thi công của dự án 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có nhiều sự khác biệt với địa hình đa dạng và đường đèo hiểm trở, do đó đòi hỏi các đội phải có ngay giải pháp thi công phù hợp với thực địa.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và lãnh đạo EVNSPC trực tiếp kiểm tra hiện trường chuẩn bị các giải pháp thi công

Ông Lê Văn Trang - Chủ tịch HĐTV EVNSPC yêu cầu các đội xung kích bố trí, sắp xếp đội hình thi công phù hợp với tình hình thực tế; có giải pháp thi công hiệu quả và an toàn nhất; các ban và đơn vị liên quan nhanh chóng bổ sung các công cụ, dụng cụ, phương tiện và thiết bị phục vụ cho thi công.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC cũng nêu rõ, đây là dự án trọng điểm nên tiến độ hoàn thành các hạng mục được tính bằng giờ, do đó các đội xung kích cần tận dụng “thời gian vàng” để nhanh chóng hoàn thành các phần việc được giao, qua đó đáp ứng yêu cầu về chuyên môn mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao phó. Bên cạnh đó, lãnh đạo EVNSPC và các công ty điện lực sẽ tổ chức các đoàn công tác đến các vị trí thi công mà EVNSPC đảm trách, nhằm theo sát tiến độ và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh tại quá trình thi công.

Chủ tịch Lê Văn Trang nhấn mạnh: “Thi công đường dây 500kV là việc mới và việc khó. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để mỗi người lao động trong EVNSPC được điều động dịp này phát huy tinh thần quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo và khả năng thích ứng với mọi điều kiện công việc”.

Lãnh đạo EVN và EVNSPC trực tiếp kiểm tra hiện trường chuẩn bị các giải pháp thi công

Trước đó, ngày 31/5/2024, ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN và ông Lê Văn Trang - Chủ tịch HĐTV EVNSPC cùng đoàn công tác đã đến vị trí thi công VT22 (đoàn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa) của Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

Tại đây, đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sức khoẻ, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống của anh em kỹ sư, công nhân các đội xung kích; đồng thời động viên anh em nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng công tác an toàn trong suốt quá trình làm việc.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An thăm hỏi, động viên các đội xung kích EVNSPC

Trong chuyến đi, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An dặn dò anh em kỹ sư, công nhân tại hiện trường không ngại khó, không ngại mới, có thể vừa làm vừa học. Lãnh đạo tập đoàn tin tưởng đội ngũ kỹ sư, công nhân các đội xung kích sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tinh thần “ra quân là thắng lợi”. Ông Đặng Hoàng An cũng chỉ đạo các đội xung kích tận dụng thời gian vào buổi chiều tối lắp thêm thiết bị đèn để tăng ca khi cần thiết; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình làm việc; sắp xếp tăng cường nhân lực hỗ trợ qua lại giữa các đội xung kích.

Đội xung kích Điện lực Đồng Nai triển khai thi công tại vị trí VT132 (huyện Nông Cống, Thanh Hóa)

Đến hiện trường nắm tình hình đội xung kích các đơn vị, ông Lê Văn Trang yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tăng cường nhân lực cho mỗi đội lên 18 - 20 người; xem xét những vị trí nào đã đầy đủ vật tư thiết bị thì các đội xung kích có thể hỗ trợ nhau thi công, trong thời gian chờ vị trí của đội và chuẩn bị sẵn sàng công tác hậu cần khi có vật tư thiết bị đầy đủ sẽ thực hiện triển khai thi công ngay; bảo đảm điều kiện sinh hoạt, ăn ở trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ; lưu ý đặc biệt trong công tác đảm bảo an toàn lao động, không làm ẩu, làm tắt. Về phía tổng công ty và các đơn vị sẽ phân công lãnh đạo đi cùng các kỹ sư, công nhân để theo sát tiến độ và kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Thanh Ngọc