Facebook, Messenger, Instagram và Threads – tất cả dịch vụ của Meta – đều gặp sự cố khiến nhiều người dùng đăng xuất khỏi tài khoản. Theo Andy Stone, Giám đốc truyền thông Meta, công ty ghi nhận sự cố kỹ thuật khiến gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ, đồng thời gửi lời xin lỗi.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT

Theo số liệu được Sở TT&TT Thành phố Hồ Chí Minh công bố, Việt Nam có hơn 70 triệu người dùng Facebook. Do đó, sự cố sập mạng Facebook tối 5/3 gây bất tiện cho không ít cá nhân, tổ chức sử dụng mạng xã hội này.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ an toàn thông tin, vụ việc lại là một tín hiệu tích cực. Chia sẻ tại họp báo thường kỳ tháng 3/2024 của Bộ TT&TT tổ chức vào chiều ngày 6/3, ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho rằng, hầu hết mọi người đều chưa dùng biện pháp xác thực hai bước để bảo vệ tài khoản. Đó là lý do chúng ta thường mất tài khoản trực tuyến nếu bị lộ mật khẩu trong các cuộc tấn công mạng hay rò rỉ dữ liệu. Nếu tất cả người dùng Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng đều có kỹ năng cơ bản, áp dụng biện pháp bảo mật cơ bản, họ có thể bảo vệ tài khoản trước nguy cơ bị xâm nhập và đánh cắp.

Trở lại sự cố Facebook, ông Trần Quang Hưng đánh giá sẽ có không ít người giật mình vì tưởng rằng bản thân là nạn nhân của một vụ tấn công mạng. “Đây là biện pháp tuyên truyền tốt nhất vì chỉ sau một đêm, hàng chục triệu người dùng Facebook Việt Nam cảm giác mình bị hack và tự có ý thức đổi mật khẩu, tạo xác thực hai bước”, đại diện Cục An toàn thông tin nói.

Theo các chuyên gia bảo mật, người dùng cũng cần hết sức cảnh giác trước các dịch vụ “ăn theo” lấy lại tài khoản Facebook. Tin tặc rất nhạy cảm với những sự kiện như vậy. Nếu không đề phòng, người dùng sẽ sập bẫy kẻ xấu và làm theo hướng dẫn không có căn cứ trên mạng, truy cập vào website lừa đảo, từ đó bị mất thông tin đăng nhập, mật khẩu.

Khi không thể đăng nhập Facebook hay một mạng xã hội bất kỳ, người dùng nên bình tĩnh và hỏi thêm bạn bè, chờ đợi nhà cung cấp dịch vụ đưa ra thông báo, giải quyết sự cố.