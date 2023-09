Sự kiện được đồng tổ chức bởi FIDO Alliance, Cục An toàn Thông tin và Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin phát biểu tại hội nghị

Định hướng triển khai xác thực mạnh không mật khẩu trên toàn khu vực

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết: “Việt Nam cùng các quốc gia trong khu vực đang trong quá trình chuyển đổi từ xác thực truyền thống sang xác thực mạnh không mật khẩu, mục tiêu không chỉ để tăng cường an toàn thông tin mạng mà còn giúp giảm chi phí vận hành và tối ưu trải nghiệm sử dụng cho các sản phẩm, dịch vụ số”.

Các chuyên gia chia sẻ xu hướng bảo mật không dùng mật khẩu tại hội nghị FIDO APAC Summit 2023

Bên cạnh đó, tại Thái Lan và Singapore cũng đang hướng đến chuyển đổi áp dụng phương pháp xác thực tiên tiến, trong đó có xác thực mạnh không mật khẩu theo tiêu chuẩn FIDO2.

Đồng quan điểm, ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng Giám đốc Công ty VinCSS cũng khẳng định ngay từ phát biểu khai mạc: “Phương thức xác thực theo tiêu chuẩn công nghiệp mở toàn cầu FIDO2 là công nghệ duy nhất hiện nay giải quyết trọn vẹn cả ba khía cạnh của xác thực, đó là: an toàn, chi phí hợp lý và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng”.

Cơ hội của sản phẩm “Make in Việt Nam” đạt tiêu chuẩn FIDO

Cũng tại hội nghị, Việt Nam đã chính thức tham gia vào Liên minh xác thực trực tuyến thế giới - FIDO Alliance, mở ra xu hướng giảm sự phụ thuộc quá mức vào mật khẩu.

Ông Andrew Shikiar - Giám đốc điều hành FIDO Alliance

Theo đó, với sự hỗ trợ, tư vấn từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới của FIDO Alliance, Việt Nam sẽ tập trung vào ba trụ cột: Ban hành các chính sách; Hợp tác công-tư; và Hợp tác toàn cầu trong triển khai xác thực an toàn. Chiến lược này sẽ không chỉ giúp đưa đất nước ra khỏi “vùng trũng" về xác thực mà còn đẩy mạnh phát triển các giải pháp xác thực an toàn “Make in Việt Nam" ở đẳng cấp quốc tế.

“Sự tiên phong của Công ty VinCSS, Tập đoàn Vingroup cùng một số doanh nghiệp khác, với Hệ sinh thái xác thực mạnh không mật khẩu là một dấu hiệu tích cực khẳng định Việt Nam có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển, sáng tạo các sản phẩm, cung cấp các dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc tế”, Phó Cục trưởng Trần Đăng Khoa cho biết thêm.

Dấu ấn của nước “chủ nhà" trong lòng đại biểu quốc tế

Khi được hỏi về lý do lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức hội nghị này lần đầu tiên, ông Andrew Shikiar - Giám đốc điều hành FIDO Alliance cho biết: “Việt Nam là lựa chọn tất yếu sau khi chúng tôi thảo luận kỹ các phương án, bởi quốc gia này sở hữu tất cả yếu tố cần thiết để các bên liên quan tụ họp lại. Việt Nam đang trở thành một trung tâm sôi động trong phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới". (Tạm dịch).

Sự kiện để lại dấu ấn với bạn bè quốc tế

Bà Teresa Wu, Phó Chủ tịch phụ trách Định danh thông minh & Bảo mật khu vực Bắc Mỹ của Công ty IDEMIA, chia sẻ cảm nhận sau sự kiện: "Từ cơ sở vật chất đến nội dung chương trình, mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ và thu hút. Chỉ khi thực sự tham gia sự kiện, tôi mới cảm nhận rõ được sự quyết tâm và nghiêm túc trong việc chuyển đổi công nghệ xác thực mạnh ở quốc gia và khu vực này".

Theo VinCSS, ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng Giám đốc Công ty là một trong những người khởi xướng ý tưởng đề nghị tổ chức sự kiện FIDO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Trác chia sẻ, “Là một thành viên của FIDO Alliance, chúng tôi luôn luôn mong muốn có những đóng góp của mình trở lại cho Liên minh. Trong đó, việc đề xuất ý tưởng và theo đuổi đến cùng để tổ chức sự kiện này, cũng là một đóng góp của chúng tôi. Bên cạnh đó, là một công ty startup của Việt Nam, chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu hình ảnh Việt Nam hoàn toàn mới, năng động, cởi mở và sáng tạo về công nghệ với bạn bè thế giới.

Tại hội nghị, VinCSS đã ký 7 thỏa thuận hợp tác cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước để ngay lập tức bắt tay, đưa xác thực không mật khẩu vào triển khai sâu và rộng hơn nữa tại Việt Nam cũng như toàn khu vực. Hành động thực tiễn, đúng với chủ đề được đặt ra “Kết nối khu vực vì tương lai số an toàn".

