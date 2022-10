Flora Panorama hút khách mua ở thực

Các cụm căn hộ Flora trong khu đô thị Mizuki Park đã bàn giao cho cư dân vào sinh sống

Nguồn cung căn hộ tiếp tục khan hiếm

Theo báo cáo quý III/2022 của DKRA Vietnam, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh đã giảm 63,8% so với quý II. Trong đó, căn hộ hạng A tiếp tục là phân khúc chủ đạo, chiếm đến 73,7% nguồn cung mới. Giá bán căn hộ sơ cấp bình quân trên thị trường trong quý III tăng từ 5 - 8% so với giỏ hàng mở bán trong quý II. Cá biệt, một số dự án tái triển khai bán hàng ghi nhận mức tăng giá lên đến 12 - 16% so với cuối năm 2021.

DKRA Vietnam dự báo, nguồn cung căn hộ trong quý IV tại TP.HCM chỉ đạt khoảng 3.000 - 5.000 căn. Phân khúc hạng A tiếp tục giữ vững vị thế chủ đạo trong khi phân khúc căn hộ hạng B và hạng C tập trung tại các tỉnh giáp ranh.

Xu hướng nhà ở cao cấp lấn át nhà ở giá rẻ cũng được chỉ rõ trong báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2022, cơ quan này đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai của 17 dự án với tổng số 9.456 căn nhà. Trong đó, phân khúc cao cấp có 7.577 căn (80,13%); phân khúc trung cấp 1.879 căn (19,87%) và phân khúc bình dân không có sản phẩm nào.

Phối cảnh Flora Panorama gồm 3 block sở hữu view 360 độ ra sông

Các chuyên gia cho rằng, nguồn cung căn hộ hạng B và hạng C đáp ứng nhu cầu ở thực tại TP.HCM vẫn khan hiếm khiến giá neo ở mức cao. Tại các khu vực hạ tầng phát triển tốt, nhiều tiện ích hiện hữu và kết nối thuận tiện vào trung tâm thành phố trong tầm bán kính khoảng 10km, dường như hiện nay không còn dự án trong tầm giá khoảng 50 triệu đồng/m2. Đây chính là lý do khiến một số khách hàng chấp nhận dịch chuyển đi xa hơn để mua căn hộ tại các khu vực vùng ven.

Flora Panorama hội tụ nhiều lợi thế thu hút khách hàng

Tọa lạc trong tổng thể khu đô thị tích hợp Mizuki Park 26ha tại khu Nam TP.HCM do Nam Long và hai đối tác đến từ Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon RailRoad hợp tác đầu tư, khu căn hộ Flora Panorama sở hữu nhiều lợi thế vượt trội thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Flora Panorama toạ lạc tại vị trí đẹp nhất khu đô thị Mizuki Park, ngay mặt tiền trục lộ thương mại và kết nối trực tiếp trục đường chính đến khu thương mại, y tế, trường học. Liền kề Flora Panorama là quảng trường - bến thuyền Marina và khu biệt thự compound hạng sang ven sông The Mizuki. Nhờ đó, không gian sống tại đây vừa thoáng mát, yên tĩnh như một khu nghỉ dưỡng đồng thời an ninh cũng đảm bảo tốt hơn.

Đặc biệt, tất cả các căn hộ của Flora Panorama đều sở hữu “river view” ra hướng sông rộng 60m hoặc “city view” vào nội khu khu đô thị Mizuki Park được quy hoạch chuẩn chỉnh với kênh đào và mảng xanh rộng lớn.

Hệ thống tiện ích tại Flora Panorama được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu ở kết hợp nghỉ dưỡng của cư dân - ảnh phối cảnh

Bên cạnh đó, cư dân Flora Panrama còn được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích của toàn khu đô thị tích hợp Mizuki Park chỉ trong tầm đi bộ. Hệ thống tiện ích của Flora Panorama cũng đa chức năng và thậm chí “cá nhân hóa” hơn so với các dự án căn hộ dòng Flora.

Theo đó, Flora Panorama được bố trí thêm các tiện ích sinh hoạt cộng đồng có diện tích lớn, đồng thời trang bị thêm phòng làm việc chung, phòng chờ lounge, phòng tổ chức sự kiện, tiệc gia đình, phòng sauna và treatment… Tại đây, các cư dân sẽ có những trải nghiệm sống tiện nghi mỗi ngày, tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển ra bên ngoài.

“Mục tiêu mà chúng tôi hướng đến là nâng cao chất lượng cuộc sống và mang đến trải nghiệm mới mẻ hơn cho mọi đối tượng cư dân sinh sống tại Flora Panorama”, đại diện Nam Long cho biết.

Trong bối cảnh giá căn hộ tại TP.HCM đang neo ở mức cao, mức giá của căn hộ dự án Flora Panorama được giới kinh doanh bất động sản đánh giá là khá hấp dẫn. Chưa kể khách hàng còn được hưởng các chính sách chiết khấu lên đến 5% trong tháng 10 này nhân kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Nam Long, chương trình thanh toán và hỗ trợ vay vốn từ các ngân hàng uy tín…

Ngọc Minh