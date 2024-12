Chương trình Tin dùng Việt Nam do ấn phẩm Tư vấn Tiêu Dùng (nay là chuyên mục Tiêu dùng) thuộc Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy khởi xướng và thực hiện từ năm 2006 đến nay. Chương trình được tổ chức nhằm công bố và vinh danh những sản phẩm, dịch vụ do cộng đồng người tiêu dùng, độc giả, chuyên gia, phóng viên và ban biên tập các ấn phẩm thuộc Tạp chí Kinh tế Việt Nam, khảo sát, tín nhiệm và bình chọn.

Kết quả bình chọn từ người tiêu dùng và các nhà chuyên môn đã khẳng định lợi ích vượt trội của sản phẩm Phúc Bảo An Khang Mở Rộng. Phúc Bảo An Khang Mở Rộng tối ưu hóa tiềm năng tài chính thông qua một phương án tiết kiệm sinh lời hiệu quả và an toàn. Một khoản tiền tích lũy lớn đóng một lần sẽ được gia tăng hàng ngày với lãi suất ưu việt, cố định trong suốt thời gian hợp đồng giúp khách hàng và gia đình có một sự đảm bảo tài chính trước rủi ro của cuộc sống.

Với sản phẩm này, quyền lợi khi đáo hạn lên đến 144% số phí bảo hiểm đã đóng; quyền lợi tử vong do tai nạn là 200% số tiền bảo hiểm, đặc biệt lên đến 500% số tiền bảo hiểm nếu khách hàng không may tử vong do tai nạn khi đang là hành khách trên chuyến bay thương mại. Thời hạn hợp đồng: lựa chọn 2 hoặc 7 năm.

Trước đó ngày 12/12, Fubon Life Việt Nam cũng được vinh danh trong Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2024 và Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024 trong các ngành kinh tế trọng điểm do Công ty Cổ phần nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) phối hợp với Báo Đầu tư tổ chức.

Bà Lo, Mei-Fang - Tổng Giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi thương hiệu Fubon Life Việt Nam không chỉ nhận được sự yêu mến, tin tưởng của khách hàng, gia đình, đối tác và cộng đồng mà còn được các chuyên gia, tổ chức chuyên môn đánh giá cao, khẳng định thương hiệu bảo hiểm nhân thọ uy tín. Việc liên tục nhận được những giải thưởng danh giá trên là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty, là minh chứng ghi nhận cho những nỗ lực trong thiết kế sản phẩm, xây dựng đội ngũ và kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng của Fubon Life Việt Nam.”

Theo Lo, Mei-Fang khẳng định, ngay từ những ngày đầu thành lập, triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo” là yếu tố cốt lõi, tôn chỉ phát triển của Fubon Life Việt Nam. Công ty khẳng định chiến lược đầu tư cho con người, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ lấy khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động, đồng thời phấn đấu không ngừng để cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính đa dạng, chuyên nghiệp, hiệu quả, chất lượng cao, vững bước trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

Tập đoàn Tài chính Fubon được thành lập năm 2001, có tổng tài sản đạt 364,8 tỷ USD với số lượng nhân viên trên 68.139 người và không ngừng vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn 39.6 triệu khách hàng trên toàn cầu (tính tới 31/12/2023). Để thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp tới cộng đồng, Fubon Life Việt Nam luôn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ học tập là những hoạt động xã hội mà vông ty đã phát động và cam kết sẽ thực hiện lâu dài.

Thúy Ngà