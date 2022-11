Gạch ốp lát CMC - Hành trình bứt phá tới Thương hiệu Quốc gia

Tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022, Công ty Cổ phần CMC (CMC Tiles) tự hào được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 với 02 sản phẩm tiêu biểu là gạch ốp lát CMC và ngói tráng men cao cấp Galaxy.

Chủ tịch HĐQT CMC Tiles - Ông Trần Đức Huy nhận biểu trưng và bằng vinh danh Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2022

Ông Trần Đức Huy - Chủ tịch HĐQT CMC Tiles chia sẻ: “Thương hiệu Quốc gia là một danh hiệu là động lực to lớn đối với CMC Tiles, cho chúng tôi nhìn thấy trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát triển thương hiệu vì năng lực cạnh tranh của CMC cũng là năng lực thương hiệu quốc gia. CMC Tiles sẽ tiếp tục theo đuổi 3 định hướng cốt lõi: Đặt khách hàng là trung tâm; Làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và Hướng tới các hoạt động phát triển bền vững”.

“Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022” là thành quả của một hành trình phát triển bền vững và không ngừng đổi mới sáng tạo của thương hiệu gạch ngói 64 năm tuổi. Kết quả 9 tháng đầu năm là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực vượt trội và bứt phá của CMC Tiles sau hơn 1 năm tái cấu trúc toàn diện.

Tăng trưởng thần tốc tạo nên kỳ tích

Tính đến quý III năm 2022, CMC Tiles đã đảm bảo việc sản xuất và kinh doanh ổn định và bứt phá mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đảm bảo dây chuyền sản xuất liên tục và đều đặn trong bối cảnh thị trường còn có nhiều tác động về biến động giá nguyên liệu cũng như các tác động về tài chính.

Công ty cổ phần CMC - CMC Tiles (Mã chứng khoán CVT) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 với tổng doanh thu đạt 1.454 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng sản xuất đạt 15.1 triệu m2, tăng 32% so với năm 2021. Trong đó sản lượng bán hàng 9 tháng đầu năm tại 3 miền đều tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ.

Dây chuyền sản xuất số 5 tại Nhà máy 2 Công ty Cổ phần CMC được đầu tư trang thiết bị hiện đại từ Italy và Tây Ban Nha

Công ty đã hoàn thiện dây chuyền đóng gói tự động, hệ thống chuyển đổi từ sử dụng than sang khí gas. Dự án tăng dây chuyền thứ 5 đã hoàn thành và chính thức vận hành từ cuối tháng 9 năm 2022. 22 đề tài Kaizen được triển khai với giá trị làm lợi ước tính đạt 17.4 tỷ đồng.

Hội nghị khách hàng Công ty Cổ phần CMC được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp

Các hoạt động marketing và dịch vụ khách hàng được CMC Tiles triển khai mạnh mẽ với việc tổ chức thành công 4 Hội nghị khách hàng tại khu vực miền Bắc và miền Nam, nhận được phản hồi tích cực từ phía nhà phân phối toàn quốc. Năm 2022, CMC Tiles mở rộng hệ thống phân phối với 150 nhà phân phối và 5000 showroom và mini showroom.

CMC Tiles xây dựng thành công Cộng đồng Nhà thầu Chuyên nghiệp CMC Pro với hơn 5.000 thành viên cùng các hoạt động Pull Marketing giá trị

Chương trình pull marketing và truyền thông thương hiệu đa kênh cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Xây dựng và đưa vào hoạt động 2 flagship showroom tại Hà Nội và TP.HCM với thiết kế không gian độc đáo và mới lạ.

Đối với nội bộ, trong 9 tháng đầu năm, ban quản trị công ty đã quyết định thành lập và kiện toàn ban An toàn lao động. Triển khai đào tạo 6S, đẩy mạnh thực hiện tại công ty, các văn phòng đại diện và hai nhà máy. Bên cạnh đó, các hoạt động cải thiện bữa ăn, đời sống tại công ty, nhà máy cho công nhân. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ mát, chúc mừng và tri ân đối với cán bộ công nhân viên.

CMC Tiles đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá với doanh thu đạt 2000 tỷ, tăng 40% so với năm 2021, sản lượng đạt 21 triệu m2 trong năm 2022.

Bước chân vững vàng chinh phục những đỉnh cao mới

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 không chỉ là minh chứng cho hành trình 64 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, CMC Tiles luôn giữ những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm, tiên phong công nghệ và không ngừng nghiên cứu sáng tạo, đổi mới. Đây còn là niềm tự hào, là động lực để toàn thể Cán bộ Công Nhân viên của CMC Tiles tiếp tục sáng tạo, cống hiến và tiếp tục bứt phá, phát triển và hoàn thiện hơn nữa, mang tới những sản phẩm và dịch vụ chất lượng vượt trội cho khách hàng.

Gạch ốp lát CMC - Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022

Kiến tạo nên những không gian sống hạnh phúc, trở thành nhà sản xuất gạch và ngói được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam là sứ mệnh, là mục tiêu của CMC Tiles trên hành trình tiếp tục khẳng định vị thế của Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Công ty Cổ phần CMC là một trong 3 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương Hiệu Quốc Gia 2022 thuộc DNP Holding. Website: https://cmctiles.vn Facebook: https://www.facebook.com/gachoplatCMC

Lệ Thanh