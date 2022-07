Galaxy Z Fold3, iPhone 13, Xiaomi 12 Pro... đồng loạt rớt giá mạnh

Smartphone đua giảm giá



Theo khảo sát phóng viên, thời điểm đầu tháng 7, nhiều mẫu smartphone Samsung, iPhone cao cấp đang được các đại lý giảm hàng triệu đồng nhằm kích cầu thị trường trong giai đoạn thấp điểm mua sắm điện thoại.

Cụ thể, mẫu smartphone đến từ Samsung - Galaxy Z Fold3 bản 256 GB lần đầu xuống dưới 30 triệu đồng, thấp hơn 13 triệu đồng so với khi mới ra mắt vào tháng 8/2021. Galaxy S22 Ultra có giá 24,5 triệu đồng, thấp hơn 1,5 triệu đồng so với tháng 6 và thấp hơn giá niêm yết ban đầu 6 triệu đồng. Cùng với đó, Xiaomi 12 Pro cũng chỉ còn dao động từ 21-22 triệu đồng, giảm 6-7 triệu đồng so với mức giá được công bố hồi tháng 4 là 28 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Nhiều đại lý cho biết, lý do dẫn đến cuộc đua giảm giá này nhằm kích cầu trong giai đoạn thấp điểm của thị trường. Ngoài ra, một số mẫu máy sắp bước vào chu kỳ mới, nên được giảm nhằm xả hàng.

Trước đó, cuối tháng 6, các đại lý có một đợt điều chỉnh lớn, giảm giá 3 mẫu iPhone 11,12 và 13 xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

iPhone 11 bản 64 GB đang được chào bán với mức giá khoảng 10,6 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu iPhone 12 được điều chỉnh giá tới 3 lần trong cùng 1 tháng nay bản 64 GB chỉ còn 15,1 triệu đồng. Không đứng ngoài cuộc, giá bán của iPhone 13 phiên bản dung lượng bộ nhớ 128 GB cũng giảm thêm 1 triệu đồng về mức 19 triệu đồng. Bộ đôi iPhone 13 Pro và 13 Pro Max cùng giảm đến 2 triệu đồng xuống lần lượt là 25 triệu đồng và 27 triệu đồng.

Chia sẻ trên Vnexpress, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS cho biết, thực tế từ trước khi giảm, hầu hết các smartphone cao cấp đều được đánh giá "bán tốt". Galaxy Z Fold3 đã góp phần đưa doanh số dòng smartphone màn hình gập thế hệ thứ ba của Samsung tăng trưởng 500% so với thế hệ trước. Trong khi đó, iPhone 13 Pro Max cũng liên tục là mẫu iPhone bán chạy hàng đầu tại nhiều hệ thống bán lẻ trong nửa đầu năm nay, cùng iPhone 11.

Thị trường toàn cầu gặp khó

Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, doanh số smartphone bán ra trên thế giới trong tháng 5 đạt doanh số 96 triệu chiếc, giảm 4% so với tháng trước và giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp thị trường điện thoại thông minh trên toàn cầu sụt giảm. Đồng thời cũng là mức doanh số tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2020.

Doanh số smartphone toàn cầu trong những năm qua. (Nguồn: Counterpoint Research)

Giải thích cho nguyên nhân của sự sụt giảm, các chuyên gia cho biết ngoài tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu và hạn chế về nguồn cung, doanh số smartphone cũng bị ảnh hưởng do nhu cầu lạm phát gia tăng, kinh tế Trung Quốc suy thoái và khủng hoảng bởi xung đột Nga - Ukraine.

Mặc dù vậy, Counterpoint Research vẫn dự đoán thị trường smartphone trong năm 2022 sẽ giảm 3% so với năm 2021. Giám đốc nghiên cứu Tarun Pathak cho biết, “Nhu cầu về smartphone, đặc biệt là ở các nền kinh tế tiên tiến, được thúc đẩy bởi sự thay thế khiến nó trở thành một lựa chọn theo ý người dùng. Và áp lực lạm phát đang dẫn đến tâm lý bi quan của người tiêu dùng trên toàn cầu với việc mọi người trì hoãn mua sắm các mặt hàng không thiết yếu, bao gồm cả smartphone”.

(Theo Nhịp sống kinh tế)