Gần 2.000 khách hàng trúng thưởng ‘Xây Hà Tiên - Nhận ngay Lân Vàng’

Xây Hà Tiên - Nhận ngay Lân Vàng diễn ra từ ngày 06/04 - 18/06/2022, nhằm tri ân khách hàng đã luôn đồng hành cùng thương hiệu xi măng Vicem Hà Tiên. Thông qua chương trình, Vicem Hà Tiên cũng mong muốn mang hình ảnh biểu tượng Kỳ Lân Xanh đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, nằm trong kế hoạch kích cầu của doanh nghiệp. Chương trình còn giúp giới thiệu bao bì mới và sản phẩm xi măng chất lượng cao đến tay khách hàng. Đồng thời thắt chặt mối liên kết giữa Vicem Hà Tiên với các đối tác, nhà phân phối, người tiêu dùng…

Theo đại diện doanh nghiệp, đến thời điểm hiện tại đã có gần 2.000 khách hàng may mắn trúng thưởng lớn. Các quà tặng đều đã được ban tổ chức trao đến tay người trúng thưởng. Giải nhì của chương trình, giá trị 3 chỉ vàng SJC đã có khách hàng sở hữu. Riêng giải nhất - xe HD Vision phiên bản Cá tính và giải đặc biệt - 1 lượng vàng SJC của chương trình vẫn chưa tìm được chủ nhân. Chương trình đã triển khai được một nửa hành trình, vẫn còn nhiều cơ hội trúng thưởng cho người tiêu dùng.

“Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 18/06/2022. 100% người tiêu dùng khi tham gia đều có quà, người tham gia có thể hy vọng mình trở thành người may mắn trúng thưởng giải thưởng giá trị nhất” - đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Để tham dự chương trình, khách hàng mua xi măng, nhận thẻ cào tại các điểm bán sản phẩm Vicem Hà Tiên (CHVLXD/ NPP). Cứ mỗi 15 tấn (300 bao) khách hàng sẽ được nhận 1 Thẻ cào trúng thưởng. Sản phẩm áp dụng trên mặt hàng xi măng Vicem Hà Tiên bao 50kg các loại.

Chương trình áp dụng cho khách hàng tại khu vực Tây Nam Bộ (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang). Chương trình không áp dụng cho các đối tượng là CBCNV của Vicem Hà Tiên, CBCNV của các NPP/CH VLXD của Vicem Hà Tiên, và CBCNV của các công ty in ấn quảng cáo liên quan đến chương trình này.

Cách thức để nhận giải: Từ giải Tư đến giải Khuyến khích: Khách hàng liên hệ đại diện nhà phân phối/cửa hàng vật liệu xây dựng (NPP/ CHVLXD) nơi đã mua hàng để thông báo trúng thưởng, thương vụ hoặc CHVLXD/NPP trao thưởng chậm nhất trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc chương trình. Từ giải Ba đến giải Đặc biệt: khách hàng thông báo trúng thưởng bằng cách liên hệ XNTT (điện thoại/liên hệ trực tiếp) để thông báo trúng thưởng, XNTT trực tiếp trao thưởng chậm nhất trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc chương trình.

Số lượng giải thưởng lớn, giá trị cao, mang ý nghĩa thiết thực của chương trình bao gồm: 03 Giải Đặc biệt: 01 lượng vàng SJC, mỗi giải trị giá 70.000.000 đồng; 06 Giải 1: 01 xe HD Vision phiên bản Cá tính, mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng; 09 Giải 2: 03 chỉ vàng SJC, mỗi giải trị giá 21.000.000 đồng; 57 Giải 3: 0,5 chỉ vàng SJC, mỗi giải trị giá 3.500.000 đồng; 100 Giải 4: Balo Vicem Hà Tiên; 600 Giải 5: Phiếu mua hàng 500.000 đồng; 2.000 Giải 6: Phiếu mua hàng 200.000 đồng; 6.000 Giải 7: Phiếu mua hàng 100.000 đồng; 16.000 Giải 8: Phiếu mua hàng 50.000 đồng; 7.225 Giải Khuyến khích: Áo mưa Vicem Hà Tiên.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi đã được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên thông báo rộng rãi tại website https://www.vicemhatien.com.vn và tại các điểm bán hàng của NPP, CHVLXD tại các tỉnh thành thuộc địa bàn Tây Nam Bộ có bán các sản phẩm xi măng Vicem Hà Tiên.

Từ ngày thành lập năm 1964 đến nay, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên luôn đồng hành cùng người xây dựng Việt Nam. Các sản phẩm mang biểu tượng Kỳ Lân Xanh có mặt tại hầu hết các công trình dân dụng và công nghiệp trên khắp miền Nam. Với Vicem Hà Tiên, Nhân - Nghĩa - Trí - Tín là phương châm cho mọi hoạt động tổ chức, sản xuất và kinh doanh.

Tính đến năm 2022, Vicem Hà Tiên đã có hơn 58 năm kinh nghiệm đồng hành cùng ngành xây dựng Việt Nam.

Hiện tại, Vicem Hà Tiên là doanh nghiệp sản xuất xi măng hàng đầu tại thị trường phía Nam, với sản lượng hơn 7 triệu tấn/ năm.

Minh Ngọc