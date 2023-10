Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ECCO - thương hiệu giày da lâu đời của Đan Mạch, TBS Retail, một thành viên của TBS Group, là đối tác, nhà phân phối độc quyền thương hiệu ECCO tại Việt Nam tổ chức giải đấu ECCO Golf Tournament 2023 để tri ân đối tác, khách hàng thân thiết; đặc biệt kết nối các golfers đam mê golf và yêu thích những bước đi thoải mái trên sân cỏ cùng ECCO Golf. Sự kiện được tổ chức ở 2 khu vực Miền Bắc và Miền Nam trong tháng 10 này.

ECCO Golf Tournament 2023 diễn ra trong 2 ngày 17/10/2023 (Thanh Lanh Valley Golf & Resort, Vĩnh Phúc) và 24/10/2023 ( sân gôn Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Giải đấu tiếp tục là sân chơi chất lượng, uy tín dành cho các golfer chuyên nghiệp, nghiệp dư, khách mời nổi tiếng, nơi tất cả có cơ hội được hòa mình vào những vòng golf, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.

Tại giải đấu lần này, ECCO công bố sự đồng hành của thương hiệu cùng các gôn thủ tài năng Việt Nam trong hành trình chinh phục các giải đấu golf đỉnh cao, tiêu biểu là golfer trẻ nghiệp dư số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh, nhà vô địch Quốc Gia Nguyễn Nhất Long. Đồng thời, ECCO Golf Tournament 2023 cũng kêu gọi người chơi chung tay cùng ECCO đóng góp vào Quỹ Joy Foundation trong dự án Vườn Rừng, trồng hàng ngàn cây xanh tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai và Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà.

Từ trái sang: Carl Sahetapy - Giám đốc ECCO Khu vực Châu Á TBD, golfer trẻ nghiệp dư số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh, nhà vô địch Quốc Gia Nguyễn Nhất Long, PGA Phạm Minh Đức

Mỗi ngày thi đấu của ECCO Golf Tournament 2023 thu hút sự tham gia tranh tài của gần 150 golf thủ được chia thành 4 bảng bao gồm A, B, C và bảng Nữ. Mỗi bảng đấu có 3 thứ hạng cao nhất (Thành tích căn cứ vào số gậy và handicap). Có 2 giải Nearest to the Pin (Gần hố nhất), 2 giải Longest Drive (Cú đánh xa nhất), 1 giải bảng Pro. Tổng cộng, có 18 giải thành tích và giải kỹ thuật.

Và càng hấp dẫn hơn nhờ mở rộng về quy mô và gia tăng số lượng giải thưởng Hole-in-One (HiO), khi các golf thủ có cơ hội nhận được 1 xe Mercedes-Benz và 9 giải thưởng khác đến từ các nhà tài trợ.

Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort, với thành tích 73 gậy có được, golfer Vũ Quang Hoàng đã vượt qua nhiều tên tuổi mạnh để xuất sắc nhận Best Gross. Trong ngày thi đấu thứ hai tại sân gôn Tân Sơn Nhất giải Best Gross đã được vinh dự trao cho anh Phạm Văn Tài với thành tích 78 gậy.

Ban tổ chức cũng vinh danh các golfer đạt giải ở các bảng đấu và giải kỹ thuật. Đặc biệt đã có 8 golfer dành được xuất tham dự giải MercedesTrophy 2024.

Tối cùng ngày, ECCO đã tổ chức tiệc trao giải đến các golf thủ dành chiến thắng. ECCO Golf Tournament 2023 đã khép lại với nhiều cảm xúc khó phai cho BTC cũng như các golfer tham dự giải đấu.

“ECCO Golf Tournament là một minh chứng tuyệt vời về việc mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một nét văn hóa, một cộng đồng kết nối. Nhân dịp này, chúng tôi kỷ niệm chặng đường đầy tự hào, tôn vinh 60 năm di sản ECCO trong 60 năm qua”, ông Carl Sahetapy, Giám đốc ECCO Golf Khu vực Asia Pacific.

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, ECCO kiên định là thương hiệu giày hàng đầu kết hợp giữa phong cách và sự thoải mái, luôn chuyển mình với nhiều bước đột phá, trở thành một trong những thương hiệu đẳng cấp thế giới.

Box

ECCO được thành lập tại Đan Mạch vào năm 1963, là một trong thương hiệu giày hàng đầu thế giới kết hợp giữa phong cách và sự thoải mái. Thành công của ECCO được xây dựng dựa trên các sản phẩm từ da vừa vặn và mang chất lượng hàng đầu. ECCO sở hữu và quản lý mọi khía cạnh của chuỗi giá trị từ xưởng thuộc da và sản xuất giày đến các hoạt động bán buôn và bán lẻ trên toàn thế giới.

Không chỉ được biết đến với những đôi giày da cao cấp, ECCO còn là một tên tuổi lớn trong các thương hiệu giày golf nổi tiếng trên toàn thế giới, đã và đang đồng hành cùng các tay golf hàng đầu hiện nay chinh phục đỉnh cao thành công.

TBS Retail, một thành viên của TBS Group, là đối tác, đại diện phân phối nhiều thương hiệu thời trang quốc tế uy tín tại Việt Nam, bao gồm ECCO và Cole Haan. Được thành lập từ năm 1989, TBS Group là một công ty đầu tư quốc tế đa ngành uy tín tại Việt Nam và khu vực. Trải qua quá trình hơn 33 năm sáng tạo và phát triển, TBS Group đang từng bước khẳng định vị trí trên thị trường với 6 lĩnh vực kinh doanh trụ cột: Sản xuất Công nghiệp Da giày, Sản xuất Công nghiệp Túi xách, Đầu tư - Kinh doanh - Quản lí Bất động sản & Hạ tầng công nghiệp, Cảng & Logistics, Du lịch, Thương mại & Dịch vụ.