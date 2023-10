Sau khi mở đầu thành công với Vietnam Beauty Fashion Fest 6 tại Hạ Long, chương trình tiếp tục đến với Đà Nẵng với chủ đề “Flying Vietnam - Bay cao, vươn xa cùng Việt Nam”. Vietnam Beauty Fashion Fest 6 là nơi trình diễn những bộ sưu tập (BST) áo dài đến từ 4 nhà thiết kế (NTK) tên tuổi, được thể hiện bởi các hoa, á hậu, người mẫu cùng Top 70 thí sinh Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hoà Bình quốc tế 2023). Tất cả góp phần quảng bá vẻ đẹp của áo dài, văn hóa và thời trang Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Thiên Vũ cùng Á hậu 5 Miss Grand International 2022 - Roberta Tamondong. Mở đầu chương trình là bản mashup “Việt Nam những chuyến đi - Welcome to Da Nang" được trình diễn bởi ca sĩ Lona - Top 10 Miss Grand International 2019. Lona diện tà áo dài màu vàng kim nền nã nhưng không kém phần nổi bật. Nhan sắc, giọng hát và phong cách biểu diễn ngày càng thăng hạng của cô gây ấn tượng với khán giả.

Bộ sưu tập “Hoa quốc văn phong" của NTK Trần Thiện Khánh

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2023 Bùi Khánh Linh mở màn cho BST đầu tiên: “Hoa quốc văn phong" của NTK Trần Thiện Khánh. BST được lấy ý tưởng từ vẻ đẹp văn hoá từ khắp 3 miền Việt Nam. Từ những tà áo dài tứ thân được cách điệu cùng nón quai thao đặc trưng vùng Bắc bộ, những chiếc áo dài mang hơi hướng cung đình, đến những tà áo mang phom dáng truyền thống của phụ nữ miền Nam… đều được NTK Trần Thiện Khánh thiết kế tinh tế. BST còn được trình diễn bởi các á hậu Miss Grand Vietnam: Á hậu Minh Thư, Á hậu Bùi Khánh Linh, Á hậu Minh Nhàn, Á hậu Hồng Hạnh và Á hậu Tâm Như. “Hoa quốc văn phong" khép lại với màn trình diễn của Đoàn Thiên Ân - Miss Grand Vietnam 2022, Top 20 Miss Grand International 2023.

Bộ sưu tập "Hoạ sắc non sông" của NTK Lan Hương

Đến với BST thứ hai, vẻ đẹp của cổng làng Việt Nam ở miền xuôi và văn hóa vùng Tây Bắc được NTK Lan Hương lột tả công phu trên từng tà áo. BST “Hoạ sắc non sông" làm hoàn toàn bằng tay, được hoàn thiện từ 6 tháng - 1 năm với sự tham gia hơn 20 thợ may, 200 thợ thêu từ miền xuôi đến miền ngược. BST “Hoạ sắc non sông" được đánh giá mang nhiều giá trị văn hoá, thời trang và nghệ thuật. BST được trình diễn bởi 23 thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau trên khắp châu lục.

Bộ sưu tập "Trầm Ngư Lạc Nhạn" đến từ NTK Vũ Lan Anh

BST thứ ba là “Trầm Ngư Lạc Nhạn" đến từ NTK Vũ Lan Anh, chủ thương hiệu áo dài La Sen Vũ. La Sen Vũ nổi tiếng về áo dài mang đậm nét văn hoá Bắc bộ. Trong đó, NTK Vũ Lan Anh luôn mang đến nét đẹp hiện đại, hội nhập - truyền thống cho tà áo dài Việt Nam. BST “Trầm Ngư Lạc Nhạn" được thực hiện trong 2 tháng với gần 30 thợ may. Hiệu ứng chuyển màu trên vải, kỹ thuật cắt dập 3D, đính kết và thêu tay tỉ mỉ được giới mộ điệu đánh giá cao. “Trầm Ngư Lạc Nhạn" được trình diễn bởi đại diện nhan sắc 25 quốc gia.

BST cuối cùng đến từ NTK Lê Long Dũng mang tên “Việt Nam rực rỡ gấm hoa". Những tà áo dài đồ sộ, đính kết tỉ mỉ và làm thủ công công phu vốn đã làm nên thương hiệu Lê Long Dũng. Đến với VBFF 6 - Miss Grand International 2023 lần này, Long Dũng đính kết cầu kỳ 22 bộ cánh cho 22 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, BST còn được kết màn với sự xuất hiện của đương kim Miss Grand International 2022 Isabella Menin trong tà áo dài hơn 2m, đính kết lộng lẫy và lấp lánh.

NTK Lê Long Dũng mang đến bộ sưu tập “Việt Nam rực rỡ gấm hoa"

Ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International cho biết, trước đây ông nghĩ rằng áo dài chỉ có một phom dáng, nhưng sau khi xem chương trình ông bất ngờ về trang phục truyền thống của Việt Nam. Đó là vẻ đẹp của sự đa dạng văn hoá, đa dạng về thời trang và nghệ thuật, rất nền nã, dịu dàng nhưng vẫn hiện đại.

Bên cạnh đó, chủ tịch Miss Grand International dành lời khen cho sự chuyên nghiệp của đội ngũ Việt Nam. “Tôi nghĩ chương trình này rất đơn giản đối với tổ chức Miss Grand Vietnam, vì họ đã làm rất nhiều chương trình hoành tráng hơn nữa trước đây. Tôi đã từng xem rất nhiều về các chương trình do Hoàng Nhật Nam dàn dựng với những đường runway dài và sân khấu vô cùng bắt mắt. Hơn nữa, về việc thay đổi địa điểm trước ngày diễn ra chương trình là rất khó nhưng đội ngũ Việt Nam đã xử lý mọi thứ rất mượt mà từ bày trí đến các góc quay, thiết kế…Tất cả rất tuyệt vời”, ông Nawat nói.

Theo dự tính ban đầu, show diễn sẽ được diễn ra tại khu vực ngoài trời của công viên Apec với sông Hàn lãng mạn cùng cảnh sắc Đà Nẵng về đêm hiện đại. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng bởi thời tiết mưa liên tục, chương trình phải dời vào sân khấu bên trong để đảm bảo an toàn, sự chỉn chu trong show diễn. Chia sẻ sau chương trình, tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, anh rất tiếc khi không thể mang những nét đẹp phong cảnh Đà Nẵng vào show diễn lần này. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ về việc thay đổi ở phút chót cũng gây ra nhiều khó khăn trong việc sắp xếp lại sân khấu, bày trí ánh sáng, máy quay… “Tuy nhiên, tất cả đã được hoàn thành một cách trọn vẹn và tôi rất hạnh phúc khi có thể quảng bá hình ảnh áo dài và nhận được sự đón nhận của rất nhiều khán giả”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam bày tỏ.

Vĩnh Phú