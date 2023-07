Theo các phương tiện truyền thông Italy, chiếc máy bay chở khách đã được chuyển hướng đến Rome sau khi bị hư hại ở mũi và thân máy bay gần cánh.

Những bức ảnh do hành khách chia sẻ cho thấy những lỗ thủng lớn ở mũi nón và cánh máy bay sau trận mưa đá.

Một du khách trên máy bay nói với ABC News rằng máy bay gặp nhiễu động giống như đi tàu lượn siêu tốc chỉ 15 phút sau khi cất cánh.

“Chúng tôi cất cánh một cách bình thường và lên không trung vài phút sau đó. Rồi những tiếng ồn dồn dập xuất hiện và chúng tôi được thông báo là do mưa đá đập vào nóc máy bay”, một hành khách có tên Steven Coury nói.

Ông cho biết cơn bão dữ dội khiến hành khách lo lắng cho sự an toàn của họ.

“Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy cánh máy bay rung lắc dữ dội như thể sắp gãy. Rồi cả những tia sáng vụt qua giống như sét đánh vào máy bay, còn ở bên trong thì xóc y như đang đi tàu lượn siêu tốc”, Coury cho biết thêm.

Delta cho biết chuyến bay đã bị chuyển hướng do thời tiết khắc nghiệt.

“Chuyến bay 185 của Delta từ Milan đến New York-JFK đã chuyển hướng đến Rome sau khi gặp sự cố kỹ thuật liên quan đến thời tiết ngay sau khi khởi hành. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn ở Rome và các hành khách được chuyển tới một chiếc máy bay khác”, một phát ngôn viên của Delta nói với The Post.

Không có thương tích nào được ghi nhận trong số 215 hành khách, 8 tiếp viên hàng không và 3 phi công trên máy bay.

Người phát ngôn nói thêm rằng các nhân viên bảo trì đang “tiến hành đánh giá kỹ lưỡng chiếc máy bay” ở Rome.

Hãng hàng không không nói rõ mức độ thiệt hại mà chiếc máy bay phải chịu, nhưng Coury cho biết phần mũi máy bay bị lõm vào trong và cả hai động cơ và cả hai cánh dường như cũng bị dập nát.

Theo NYP