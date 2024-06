XEM CLIP: Hai cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu đưa thiếu niên vào phòng cấp cứu (Nguồn: Bệnh viện cung cấp)

Hôm nay (13/6), trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng - Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa hỗ trợ, đưa một thiếu niên có dấu hiệu co giật, ngừng tim đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, vào khoảng 15h15 ngày 12/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL1A (đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc), tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Diễn Châu bao gồm Trung tá Nguyễn Trọng Bắc, Thiếu tá Dư Văn Tý và Thượng úy Chu Văn Hải đã phát hiện nhiều người tập trung bên đường, nghi vấn có việc cần hỗ trợ.

Các cán bộ chiến sĩ CSGT đưa thiếu niên đến bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

“Lúc anh em xuống xe thì thấy người đàn ông cầu cứu người đi đường giúp con mình. Người con của ông này có dấu hiệu bị co giật, cắn vào lưỡi và tím tái. Ông bố liền nói: Nhờ các anh giúp con tôi với, không con tôi chết trên xe”, Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng kể lại.

Nhận biết tình thế nguy cấp, một người trong tổ công tác được cử điều khiển ô tô của bố thiếu niên này. Hai người còn lại sử dụng xe đặc chủng CSGT bật đèn, còi ưu tiên để dẹp đường, nhanh chóng đưa thiếu niên này đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Thông tin ban đầu, hai bố con (chưa xác định danh tính) đi ô tô từ huyện Diễn Châu vào TP Vinh, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra sự việc.

Hành động kịp thời cứu người của các chiến sĩ CSGT đã nhận được nhiều lời khen ngợi, cảm kích từ cộng đồng.

Được biết, đến sáng nay thiếu niên này đã qua cơn nguy kịch.