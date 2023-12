{"article":{"id":"2221772","title":"Gặp Thủ tướng, Thái tử Dubai bày tỏ ấn tượng về chất lượng của cà phê Việt Nam","description":"Thái tử Tiểu vương Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum bày tỏ ấn tượng về chất lượng nổi tiếng của sản phẩm cà phê Việt Nam; sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Tài chính Dubai.","contentObject":"<p>Ngày 1/12, nhân dịp tham dự Hội nghị COP28 tại Dubai, UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính có những cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước: Hà Lan, Đan Mạch, UAE, Na Uy, Mông Cổ, Zambia, Ấn Độ, nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair, Đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry...</p>

<p><strong>Đề nghị UAE hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế</strong></p>

<p>Tại cuộc gặp với Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum và Thái tử Tiểu vương Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển quan hệ Việt Nam – UAE và mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – UAE (CEPA).</p>

<p>Thủ tướng đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, thúc đẩy các Quỹ đầu tư UAE đầu tư vào Việt Nam.</p>

<p>Thủ tướng UAE chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam cách đây 20 năm, bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam. UAE rất coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt là sớm ký kết Hiệp định CEPA.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/367379943-2951279808341024-7816621218867990656-n-1372.jpg?width=768&s=4u-fTAIP0lCBIDrMaQqzQg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/367379943-2951279808341024-7816621218867990656-n-1372.jpg?width=1024&s=N6Ij8Ro7VGpWaTqzODbpXw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/367379943-2951279808341024-7816621218867990656-n-1372.jpg?width=0&s=QiQNFo9sY2qLZVfejJJ9hw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/367379943-2951279808341024-7816621218867990656-n-1372.jpg?width=768&s=4u-fTAIP0lCBIDrMaQqzQg\" alt=\"367379943 2951279808341024 7816621218867990656 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/367379943-2951279808341024-7816621218867990656-n-1372.jpg?width=260&s=szuoQzn8AFLHXDEA5AC7Gg\"></picture>

<figcaption>Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thái tử Tiểu vương Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum</figcaption>

</figure>

<p>Thái tử Tiểu vương Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum bày tỏ ấn tượng về chất lượng nổi tiếng của sản phẩm cà phê Việt Nam; sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Tài chính Dubai. </p>

<p>Tại cuộc gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại, đồng thời đề nghị Đan Mạch tăng cường hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, nguồn vốn và chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế.</p>

<p>Đánh giá cao hợp tác Việt Nam – Đan Mạch, đặc biệt là về ứng phó biến đổi khí hậu, kết hợp với bảo đảm an ninh lương thực, Thủ tướng Mette Frederiksen hoan nghênh những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải. </p>

<p><strong>Ấn tượng sâu sắc về hình ảnh hai Thủ tướng đạp xe bảo để vệ môi trường</strong></p>

<p>Tại cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam vừa qua, đặc biệt là việc hai Thủ tướng đã cùng tham gia hoạt động đạp xe thể hiện cam kết của hai nhà lãnh đạo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.</p>

<p>Thủ tướng Mark Rutte đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hà Lan hoạt động, đầu tư tại Việt Nam.</p>

<p>Ông khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp, công nghệ cao. Hà Lan sẽ tích cực thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/370090503-330778576336945-8530866759268391397-n-1373.jpg?width=768&s=EnrGr02G82fUfLd6tdckkQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/370090503-330778576336945-8530866759268391397-n-1373.jpg?width=1024&s=nQd7vKf23mWegxIgfwBk6Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/370090503-330778576336945-8530866759268391397-n-1373.jpg?width=0&s=7rSAYOZZT2008bv1NZfl1w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/370090503-330778576336945-8530866759268391397-n-1373.jpg?width=768&s=EnrGr02G82fUfLd6tdckkQ\" alt=\"370090503 330778576336945 8530866759268391397 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/370090503-330778576336945-8530866759268391397-n-1373.jpg?width=260&s=Se9DvAU1UzN5BvC1Jn1jmA\"></picture>

<figcaption>Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Phạm Minh Chính </figcaption>

</figure>

<p>Tại cuộc gặp với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Tony Blair tiếp tục quan tâm tư vấn, hỗ trợ Việt Nam trong các vấn đề phát triển, đặc biệt là chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu.</p>

<p>Ông Tony Blair nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và nhất trí sẽ hỗ trợ, tư vấn chiến lược cho các cơ quan liên quan của Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Anh.</p>

<p>Bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Ấn Độ tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ.</p>

<p>Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng của Ấn Độ, nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc cần nghiên cứu, trao đổi về khả năng đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.</p>

<p>Thủ tướng Modi cho biết với năng lực cao về sản xuất chip bán dẫn, Ấn Độ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này, cũng như trong lĩnh vực công nghệ nói chung. </p>

<p>Gặp lại Đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Mỹ John Kerry, Thủ tướng thông báo về những nỗ lực của Việt Nam về chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là Quy hoạch Điện 8, chiến lược năng lượng xanh, phát triển điện gió ngoài khơi, triển khai dự án phát triển 1 triệu hA vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp…</p>

<p>Ông John Kerry khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và nhất trí về việc hai nước cần đẩy mạnh hiện thực hóa các thỏa thuận trong Tuyên bố chung giữa hai nước tháng 9/2023, trong đó có lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng...</p>

<p><strong>Thu Hằng</strong> <em>(từ Dubai, UAE)</em></p>

Trước khi dự Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều nước chụp ảnh lưu niệm.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-thu-tuong-cung-lanh-dao-nhieu-nuoc-du-hoi-nghi-cop28-2221694.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hinh-anh-thu-tuong-cung-lanh-dao-nhieu-nuoc-du-hoi-nghi-cop28-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:14:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221682","title":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia","description":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù tình hình thế giới có nhiều chuyển biến, hai Đảng, hai nước vẫn luôn kề vai, sát cánh bên nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-luon-la-nguoi-ban-tot-dang-tin-cay-cua-campuchia-2221682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-luon-la-nguoi-ban-tot-dang-tin-cay-cua-campuchia-995.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:33:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221669","title":"Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia sắp gặp nhau tại biên giới","description":"Lần đầu tiên giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-quoc-phong-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-sap-gap-nhau-tai-bien-gioi-2221669.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bo-truong-quoc-phong-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-sap-gap-nhau-tai-bien-gioi-903.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221433","title":"Thủ tướng và phu nhân đến Dubai, bắt đầu các hoạt động hội nghị COP28","description":"Rạng sáng 1/12 giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Al Maktoum thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-va-phu-nhan-den-dubai-bat-dau-cac-hoat-dong-hoi-nghi-cop28-2221433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-tuong-va-phu-nhan-den-dubai-bat-dau-cac-hoat-dong-hoi-nghi-cop28-156.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221385","title":"Những dấu ấn nổi bật trong chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước","description":"Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa và để lại dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ phát triển tốt đẹp ở mức độ cao giữa Việt Nam – Nhật Bản.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-dau-an-noi-bat-trong-chuyen-tham-nhat-ban-cua-chu-tich-nuoc-2221385.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhung-dau-an-noi-bat-trong-chuyen-tham-nhat-ban-cua-chu-tich-nuoc-1648.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221307","title":"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở chi nhánh ngân hàng, hợp tác sản xuất ô tô điện ở Việt Nam","description":"Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí trong hợp tác phát triển các khu công nghiệp và công nghệ cao, đề xuất thúc đẩy hợp tác sản xuất ô tô điện, mở chi nhánh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tho-nhi-ky-se-mo-chi-nhanh-ngan-hang-hop-tac-san-xuat-o-to-dien-o-viet-nam-2221307.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tho-nhi-ky-se-mo-chi-nhanh-ngan-hang-hop-tac-san-xuat-o-to-dien-o-viet-nam-1367.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221201","title":"Thủ tướng thăm, làm việc với Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Chủ tịch Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ mời Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tham quan xưởng lắp ráp máy bay chiến đấu, xem trình diễn máy bay và tham quan khu vực trưng bày một số loại máy bay không người lái, máy bay chiến đấu...","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-tham-lam-viec-voi-tap-doan-hang-khong-vu-tru-tho-nhi-ky-2221201.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thu-tuong-tham-lam-viec-voi-tap-doan-hang-khong-vu-tru-tho-nhi-ky-1359.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:40:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221205","title":"Gói thầu 35.000 tỷ ở sân bay Long Thành là tiêu biểu hợp tác của DN Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Chia sẻ với các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển thuận lợi; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/goi-thau-35-000-ty-o-san-bay-long-thanh-la-tieu-bieu-hop-tac-cua-dn-tho-nhi-ky-2221205.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/goi-thau-35000-ty-o-san-bay-long-thanh-la-tieu-bieu-hop-tac-cua-dn-tho-nhi-ky-1211.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:09:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221266","title":"Chủ tịch nước và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản","description":"Trước khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều hoạt động tại tỉnh Fukuoka.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-nhat-ban-2221266.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-nhat-ban-1191.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:00:43","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220998","title":"Thủ tướng cam kết tạo điều kiện để các tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ phát triển ở Việt Nam","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-cam-ket-tao-dieu-kien-de-cac-tap-doan-tho-nhi-ky-phat-trien-o-viet-nam-2220998.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thu-tuong-cam-ket-tao-dieu-kien-de-cac-tap-doan-tho-nhi-ky-phat-trien-o-viet-nam-727.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220972","title":"Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Việt Nam","description":"Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-tham-viet-nam-2220972.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-tham-viet-nam-356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:15:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220951","title":"Gặp kiều bào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng nhắc câu hát đi vào tâm khảm mỗi người Việt","description":"Gặp bà con kiều bào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng dẫn lại câu hát đi vào trái tim, tâm khảm mỗi người Việt Nam: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gap-kieu-bao-o-tho-nhi-ky-thu-tuong-nhac-cau-hat-di-vao-tam-kham-moi-nguoi-viet-2220951.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gap-kieu-bao-o-tho-nhi-ky-thu-tuong-nhac-cau-hat-di-vao-tam-kham-moi-nguoi-viet-913.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220933","title":"Việt Nam đóng góp 500.000 USD cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine","description":"Hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo về việc Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD thông qua Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine tại Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-dong-gop-500-000-usd-cuu-tro-nhan-dao-khan-cap-cho-nguoi-dan-palestine-2220933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/viet-nam-dong-gop-500000-usd-cuu-tro-nhan-dao-khan-cap-cho-nguoi-dan-palestine-1663.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T23:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220514","title":"Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ USD","description":"Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 4 tỷ USD.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-tho-nhi-ky-som-nang-kim-ngach-thuong-mai-song-phuong-len-4-ty-usd-2220514.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/viet-nam-tho-nhi-ky-som-nang-kim-ngach-thuong-mai-song-phuong-len-4-ty-usd-1398.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T20:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220830","title":"Chủ tịch nước: Quan hệ Việt - Nhật là lương duyên trời định","description":"Tại Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ca ngợi quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là mối \"lương duyên trời định. Hai nước cùng là bạn bè chân thành, đối tác tin cậy, hợp tác chiến lược, tương lai bền vững.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-quan-he-viet-nhat-la-luong-duyen-troi-dinh-2220830.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chu-tich-nuoc-quan-he-viet-nhat-la-luong-duyen-troi-dinh-915.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220708","title":"Hình ảnh Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Sáng 29/11 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz chủ trì Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-tho-nhi-ky-2220708.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ledon4-1113.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T16:57:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photostory.svg","avatarIconPosition":6,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000008"},{"id":"2220701","title":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xem trình diễn Vovinam và Võ đạo Nhật Bản","description":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã cùng thưởng thức màn trình diễn kiếm thuật, quyền thuật, đối kháng... của các võ sinh Nhật Bản và Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-xem-trinh-dien-vovinam-va-vo-dao-nhat-ban-2220701.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-xem-trinh-dien-vovinam-va-vo-dao-nhat-ban-1019.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:44:01","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2220685","title":"Đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ các biện pháp chống bán phá giá với hàng hóa Việt Nam","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của mỗi nước thâm nhập vào thị trường của nhau, dỡ bỏ các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá, dịch vụ của đối tác.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-nghi-tho-nhi-ky-do-bo-cac-bien-phap-chong-ban-pha-gia-voi-hang-hoa-viet-nam-2220685.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/de-nghi-tho-nhi-ky-do-bo-cac-bien-phap-chong-ban-pha-gia-voi-hang-hoa-viet-nam-912.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:53:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220562","title":"Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới","description":"Quan hệ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có những sự thay đổi về chất trong thời gian tới; nhiều nội dung hợp tác mới đang được mở rộng, được hai bên trao đổi thường xuyên ở nhiều cấp, trong đó bao gồm hợp tác về an ninh quốc phòng.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-tham-tho-nhi-ky-cua-thu-tuong-mo-ra-nhieu-co-hoi-hop-tac-moi-2220562.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chuyen-tham-tho-nhi-ky-cua-thu-tuong-mo-ra-nhieu-co-hoi-hop-tac-moi-548.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220507","title":"Thủ tướng và phu nhân tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ","description":"21h20 ngày 28/11 theo giờ địa phương (sáng sớm 29/11 giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Esenboga, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-va-phu-nhan-toi-ankara-bat-dau-tham-chinh-thuc-tho-nhi-ky-2220507.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thu-tuong-va-phu-nhan-toi-ankara-bat-dau-tham-chinh-thuc-tho-nhi-ky-131.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T07:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220453","title":"Với Việt Nam, Nhật Bản là người bạn đồng hành chân thành, tin cậy","description":"Đối với Việt Nam, Nhật Bản không chỉ là Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu và lâu dài, mà còn là những người bạn đồng hành chân thành, tin cậy.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/voi-viet-nam-nhat-ban-la-nguoi-ban-dong-hanh-chan-thanh-tin-cay-2220453.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/voi-viet-nam-nhat-ban-la-nguoi-ban-dong-hanh-chan-thanh-tin-cay-1445.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T21:52:34","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220401","title":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Nhật hoàng Naruhito","description":"Trong không khí thân tình, hai bên đánh giá cao về sự phát triển tốt đẹp, toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và tình cảm ngày càng thân thiết của người dân hai nước.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-hoi-kien-nhat-hoang-naruhito-2220401.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-hoi-kien-nhat-hoang-naruhito-1287.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T18:56:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

