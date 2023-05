Xuân An Nhà báo

Báo cáo nhanh của Công an TP Dĩ An cho hay, anh N.M.T (SN 1982) và vợ là chị T.T.T.T (SN 1979) sống chung với bà Đặng Thị Vân (SN 1941) tại đường Thống Nhất (phường Bình Thắng, TP Dĩ An). Hai vợ chồng nuôi 2 con chó Pitbull và Becgie trong chuồng sắt để trước sân.

Vào tối 17/5, chị T đưa chó Pitbull ra ngoài cho ăn thì đúng lúc bà Vân ngồi trong nhà nói vọng ra ngoài. Bất ngờ con chó Pitbull lao từ sân vào nhà cắn vào vùng đầu bà Vân khiến nạn nhân gục xuống đất.

Do nạn nhân đã cao tuổi nên không thể kháng cự hay bỏ chạy. Lúc này chị T phát hiện chó tấn công mẹ mình nên lập tức chạy lại kéo con chó ra ngoài.

Tuy nhiên con chó to lớn, hung hăng nên không thể kéo được. Sau khoảng 2 phút bị chó cắn, trước sự bất lực của con gái, bà Vân đã tử vong.

Con chó Pitbull này nặng khoảng 40kg, rất hung hãn với người già và trẻ em.

Người thân sau đó cũng khống chế được con chó đưa vào chuồng sắt, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Lãnh đạo Công an TP Dĩ An cho biết thêm, thời điểm cơ quan chức năng tiếp cận để khám nghiệm, con chó Pitbull này rất hung hãn và phản ứng dữ dội. Lực lượng chức năng sau đó phải gây mê con chó này mới có thể tiếp cận.

Cũng theo người nhà nạn nhân, con chó Pitbull này nặng khoảng 40kg, từ trước tới nay chưa cắn ai. Tuy nhiên lại tỏ ra hung hãn với người già và trẻ em.