Giá bán cao, Mazda 3 động cơ 2.0L bị ngừng sản xuất

Theo thông tin trên website chính thức của Mazda Việt Nam, tùy chọn động cơ 2.0L của dòng xe Mazda 3 đã không còn xuất hiện trên trang chủ. Hãng xe chỉ còn giới thiệu tùy chọn động cơ 1.5L đối với mẫu xe này.

Mazda 3 2.0L âm thầm bị khải tử. (Ảnh: Mazda Việt Nam)

Mazda 3 là dòng xe chủ đạo của Mazda trong phân khúc xe con hạng C tại Việt Nam. Xe có 2 biến thể kiểu dáng là sedan và hatchback (Mazda 3 Sport). Mỗi kiểu dáng được sản xuất và bán ra với 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, Mazda 3 động cơ 2.0L chỉ có 2 phiên bản là Luxury và Premium với giá khá cao, lần lượt là 799 triệu và 849 triệu đồng (cho cả 2 kiểu dáng).

Mazda 3 động cơ 1.5L có 3 phiên bản gồm Deluxe, Luxury và Premium với giá mềm hơn và hiện đang được giảm giá hấp dẫn.

Ba phiên bản cho kiểu dáng hatchback 1.5L (Mazda 3 1.5L Sport) có giá niêm yết lần lượt là 699 triệu, 744 triệu và 799 triệu đồng. Hiện, xe được giảm 5 triệu cho hatchback Luxury, chỉ còn 739 triệu đồng; giảm 10 triệu cho hatchback Premium, chỉ còn 789 triệu đồng.

Ba phiên bản cho kiểu dáng sedan 1.5L có các mức giá là 699 triệu, 729 triệu và 799 triệu đồng. Hai phiên bản sedan Luxury và Premium 1.5L cũng đang được hãng giảm 10 triệu, kéo giá xe chỉ còn 719 triệu và 789 triệu đồng.

Tuy nhiên, trên thị trường thời gian qua, phần lớn khách hàng mua xe Mazda 3 lại chỉ quan tâm đến các phiên bản động cơ 1.5L.

Trong khi, các phiên bản của Mazda 3 2.0L lại không nhiều khách hàng lựa chọn. Nguyên nhân có thể là do mức giá khó cạnh tranh, không có nhiều sự khác biệt về trang bị tiện nghi, an toàn so với bản động cơ 1.5L ngoài việc sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn.

Theo quan sát của giới kinh doanh xe, đây có thể là nguyên nhân khiến Mazda Việt Nam đã quyết định khai tử tùy chọn động cơ 2.0L trên dòng Mazda 3 khỏi thị trường trong nước.

Mazda 3 2.0L không có sự khác biệt về trang bị so với Mazda 3 1.5L ngoại trừ động cơ. (Ảnh: Ngô Minh)

Theo đánh giá của nhiều người, trong tầm giá hơn 800 triệu đồng, Mazda 3 2.0L thực ra cũng không có lợi thế về sức mạnh động cơ khi chỉ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên cho công suất 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Chưa kể, với mức giá niêm yết 849 triệu đồng cho phiên bản Premium còn tiệm cận với đàn anh Mazda 6 2.0L có kích thước lớn hơn và trang bị không hề thua kém.

Sức mạnh động cơ của Mazda 3 2.0L cũng không tạo ra lợi thế khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc. (Ảnh: Ngô Minh)

Nhìn sang các đối thủ trong cùng phân khúc xe con hạng C, KIA K3 có động cơ 1.6 Turbo công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép; Honda Civic RS có động cơ 1.5 Turbo công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm; còn Toyota Corolla Altis lại có lợi thế về động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Một số tư vấn bán hàng của đại lý Mazda tiết lộ, chủ trương dừng sản xuất, lắp ráp mẫu Mazda 3 động cơ 2.0L đã có từ đầu năm. Vì vậy, lượng xe Mazda 3 2.0L đang được chào bán trên thị trường chủ yếu là phiên bản đời 2021. Một số ít phiên bản 2.0L đời 2022 vẫn tồn tại và đang được đại lý giảm đến 35 triệu đồng so với giá niêm yết, hạ mức giá bán lẻ còn lại là 814 triệu đồng.

Có thể nói, với việc bỏ tùy chọn động cơ 2.0L, chỉ bán bản động cơ 1.5L sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh về giá so với các đối thủ cho dòng xe Mazda 3 nói chung. Ngoài ưu điểm thiết kế đẹp, trẻ trung, nội thất hiện đại, Mazda 3 1.5L đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố là mẫu xe hạng C tiết kiệm nhiên liệu nhất.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng vừa cho biết, Mazda 3 đứng thứ 8 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 8/2022. Mẫu xe đạt doanh số 893 xe, tăng 32,5% so với tháng trước (với 674 chiếc). Kết quả này giúp Mazda 3 dẫn đầu phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam trong tháng thứ 2 liên tiếp.

Gia Khánh