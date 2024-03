Mới đây, ông L.V.P. (SN 1968, ở Tổ dân phố 11C, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn bị ngã từ tầng 7 xuống lan can tầng 3, tử vong trong lúc tìm cách khuyên can, đưa bệnh nhân trầm cảm có ý định tự tử vào khu vực an toàn.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Văn Vi, Tổ trưởng Tổ dân phố 11C cho biết: “Ông P. có vợ là bà L.T.Đ (SN 1965) và 2 con gái. Vợ ông P. là giáo viên đã nghỉ hưu. Con gái đầu ra trường làm việc ở Hà Nội, cô con gái sau đang học đại học năm thứ 2”.

Theo ông Vi, gia đình ông P. chuyển từ huyện Chợ Đồn về TP Bắc Kạn sinh sống khoảng 3 năm nay. Ông P. mới xin làm bảo vệ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh được hơn 1 năm thì xảy ra sự việc. Trước đó, ông P. làm nghề tự do, không có công ăn việc làm ổn định, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình đang lo hậu sự cho ông P. (Ảnh: Ngô Vi)

“Mới đây, ông P. có hỏi tôi về việc vay tiền ngân hàng, lấy tiền nuôi con gái thứ 2 ăn học. Thấy hoàn cảnh khó khăn, tôi có hướng dẫn cho ông ấy thủ tục vay.

Vợ ông P. nghỉ hưu, chỉ ở nhà làm nội trợ. Hơn 1 năm nay, ông P. xin được việc làm và Tết vừa qua được thưởng hơn chục triệu. Ông ấy rất vui mừng, sắm Tết cũng chu tất, chứ từ khi về đây gia đình ông P. khổ lắm”, ông Vi chia sẻ.

Theo ông Vi, ông P. sống rất nghĩa hiệp, được mọi người quý mến. "Dù không có điều kiện kinh tế nhưng ai gặp khó khăn, ông ấy cũng giúp. Không có tiền, ông ấy chung tay giúp bằng sức lực, ngày công lao động...

Nghe tin ông P. tử vong, mọi người vô cùng bất ngờ, ai cũng tiếc thương người đàn ông nhiệt tình trong công việc, sống nghĩa tình với xóm giềng, nhưng lại vắn số đến thế", ông Vi nghẹn lời nói.

Khu vực bệnh nhân M. có ý định nhảy lầu tự tử (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Nhằm chia sẻ mất mát với gia đình ông P., ông Ngô Văn Vi cùng bà con lối xóm đã đến thắp hương, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 10h20 ngày 2/3, ông P. phát hiện bệnh nhân P.V.M. ở ban công tầng 7, nhà B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn có ý định tự tử. Thấy vậy, ông P. thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân.

Lực lượng chức năng đến cứu bệnh nhân M. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến khoảng 10h40 cùng ngày, ông P. bị ngã từ lan can tầng 7, nhà B xuống tầng 3 tòa nhà và tử vong.