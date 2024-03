Ngày 5/3, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo về việc “Giả danh lãnh đạo Công an tỉnh để tiến hành các hoạt động lừa đảo”.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ giả danh các thành viên trong Ban Giám đốc Công an tỉnh để gọi điện thoại cho lãnh đạo, cán bộ một số cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, kêu gọi vận động, tài trợ và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,… làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cá nhân các lãnh đạo và lực lượng công an nhân dân.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng giả danh các lãnh đạo trong Ban Giám đốc Công an tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo, Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị lãnh đạo quý cơ quan, ban, ngành địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác với các cuộc gọi giả danh, tuyệt đối không làm theo các yêu cầu của đối tượng”, Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng cung cấp số điện thoại của Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh là: 0903.003.038; các Phó Giám đốc gồm: Đại tá Phan Ngọc Tính: 0916.339.216; Đại tá Trần Quốc Phục: 0912.357.565; Đại tá Huỳnh Thanh Mộng: 0913.961.545 và Đại tá Trà Quang Thanh: 0944.888.835.

Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương và nhân dân khi phát hiện các đối tượng mạo danh thì thông báo về Công an tỉnh qua Phòng Tham mưu, số điện thoại: 02703.823.328 để xử lý.

Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cũng vừa đưa ra thông báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ ngày 4-6/3, trên địa bàn huyện Lai Vung phát hiện nhiều vụ việc người dân trình báo có đối tượng mạo danh cán bộ Công an huyện gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin căn cước công dân (bằng hình thức kết bạn Zalo để gửi hình chụp; đọc các thông tin trên căn cước công dân cho đối tượng), mã OTP để “kích hoạt tài khoản định danh điện tử” nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.

Công an huyện Lai Vung khẳng định, Công an huyện tuyệt đối không điện thoại yêu cầu người dân cung cấp thông tin về căn cước công dân, mã OTP hay các thông tin bảo mật về tài khoản ngân hàng, mật khẩu thẻ ATM, yêu cầu chuyển tiền để được giải quyết “bỏ qua”… mà chỉ làm việc trực tiếp với người dân tại trụ sở của cơ quan Công an hoặc trụ sở cơ quan Nhà nước khác khi đã gửi giấy mời.