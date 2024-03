Ngày 5/3, Sở TT&TT Thành phố Cần Thơ phát đi thông báo về việc “cảnh giác với hành vi giả danh Giám đốc Sở TT&TT thành phố để gọi điện lừa đảo”.

Sở TT&TT cho biết, thời gian gần đây, một số đối tượng giả danh Giám đốc Sở TT&TT Thành phố Cần Thơ gọi điện cho cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong thành phố và người dân để lừa đảo.

Theo đó, đối tượng giả danh Giám đốc Sở TT&TT thành phố hù dọa, cho rằng số thuê bao của những người này đang sử dụng gọi điện hoặc dùng để tạo các tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội đã đăng phát thông tin chống phá Đảng, Nhà nước hoặc liên quan đến tổ chức phản động, phát tán những thông tin chống phá chính quyền mà cơ quan chức năng đang điều tra, sẽ bị mời làm việc để xử lý...

Sau khi hù dọa, đối tượng còn yêu cầu chủ thuê bao đang nghe điện thoại chuyển tiền hoặc làm theo yêu cầu, hướng dẫn để phục vụ cho việc lừa đảo.

Giám đốc Sở TT&TT Thành phố Cần Thơ Huỳnh Hoàng Mến vừa ký thông báo về việc cảnh giác với hành vi "giả danh Giám đốc Sở TT&TT thành phố để gọi điện lừa đảo.

“Sở TT&TT khẳng định, không có việc lãnh đạo Sở TT&TT Thành phố Cần Thơ gọi điện thông báo hoặc mời làm việc để xử lý bất cứ ai liên quan đến các vụ việc nêu trên. Do đó, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng giả danh”, Sở TT&TT Thành phố Cần Thơ cho biết.

Vẫn theo thông báo, Sở TT&TT là cơ quan Nhà nước nếu có mời làm việc liên quan đến cá nhân, tổ chức nào, đều phát hành văn bản chính thức hoặc đến tận nơi cư trú mời trực tiếp.

“Nếu trường hợp nhận điện thoại nghi vấn từ đối tượng, người dân nên ghi âm lại cuộc gọi, tra cứu thêm thông tin, bình tĩnh, không quá lo lắng và tuyệt đối không làm theo bất cứ hướng dẫn, đề nghị nào của các đối tượng”, Sở TT&TT khuyến cáo và đề nghị các đơn vị, cá nhân đề cao cảnh giác với hành vi giả danh lãnh đạo gọi điện lừa đảo.

Tương tự, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây đã có một số đối tượng sử dụng các số điện thoại lạ (0914358200; 0975813513, 0813709472) giả danh là cán bộ Sở TT&TT, thông báo cho người nghe họ có một số điện thoại đăng ký 1 tài khoản Facebook đăng bài chống phá Nhà nước.

Các đối tượng yêu cầu người nghe phải cung cấp hình ảnh, thông tin căn cước, tài khoản và mật khẩu mạng xã hội… để chứng minh vô tội.

“Đây là hình thức lừa đảo đã được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đồng Tháp cảnh báo nhiều lần; khuyến cáo người dân cảnh giác với những số điện thoại tự xưng cán bộ công tác ở cơ quan Nhà nước”, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Công an Đồng Tháp đề nghị người dân đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước, nhất là lực lượng công an thông báo việc điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn, đặc biệt từ nước ngoài chuyển về và yêu cầu đóng các khoản phí để nhận quà hoặc các khoản nợ không xác định.

Công an khuyến cáo: “Không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ nhà ở... cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân lai lịch của người đó, đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định. Trường hợp cơ quan chức năng nếu có yêu cầu làm việc sẽ có giấy mời, giấy triệu tập và làm việc tại trụ sở cơ quan, không làm việc qua điện thoại, online qua mạng”.