Giả danh Thượng tá công an để lừa tình, tiền nhiều cô gái

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, năm 2018, thông qua mạng xã hội zalo, Lê Tuấn Anh có quen với chị L.T.H (SN 1977) ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Mặc dù chỉ là lao động tự do, nhưng Tuấn đã giới thiệu với chị H. là mình đang công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an và giữ cấp bậc hàm Thượng tá.

Tháng 9/2019, Tuấn nói dối H. là trên đường đi công tác tại Nghệ An đã gây tai nạn giao thông làm chết 2 người nên đã hỏi vay tiền của H. để giải quyết vụ tai nạn.

Tin tưởng lời nói của Tuấn, chị H. đã nhiều lần đưa tiền cho Tuấn vay với tổng số tiền hơn 470 triệu đồng.

Đối tượng Tuấn bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực phía Nam. Ảnh Công an

Tiếp tục, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2020, Tuấn lấy nhiều lý do không có thật để vay tiền của chị H. với tổng số tiền là 800 triệu đồng.

Tổng 2 lần Tuấn vay tiền của chị H. là gần 1,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Tuấn “đổ” hết vào chứng khoán và chi tiêu cá nhân.

Đến hẹn trả nợ, Tuấn lấy nhiều lý do để khất lần không trả, sau đó thay số điện thoại và bỏ trốn vào Bình Dương.

Sau nhiều lần đến nhà và gọi điện cho Tuấn không được, biết mình bị lừa nên chị H. đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra và bắt giữ đối tượng Lê Anh Tuấn khi đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã lên mạng internet đặt mua trang phục giả của ngành công an và giả danh cán bộ công an để đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị H. và nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin khác.

Lê Dương