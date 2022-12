Giá iPhone 14 giảm mạnh, có loại rẻ hơn 8 triệu

Thời điểm này, nhiều hệ thống bán lẻ điện thoại di động tại Việt Nam đang mạnh tay hạ giá các dòng iPhone 14 và iPhone 14 Plus có dung lượng lớn.

Tại một hệ thống bán lẻ điện thoại di động lớn, iPhone 14 Plus phiên bản 512 GB có mức giá 28,49 triệu đồng, giảm 8,5 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 14 Plus bản 128 GB được giảm 5 triệu đồng, giá chỉ còn 23,59 triệu đồng. iPhone 14 Plus bản 256 GB đang có giá 24,49 triệu đồng, giảm 6,5 triệu đồng.

Tương tự, iPhone 14 bản 128 GB đang được chào bán 20,49 triệu đồng, giảm 4,5 triệu đồng. iPhone 14 phiên bản 256 GB được giảm 5 triệu đồng, giá còn 22,49 triệu đồng. Còn iPhone 14 phiên bản 512 GB giảm 7 triệu đồng, giá còn 26,99 triệu đồng.

Giá iPhone 14 giảm mạnh (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, giá iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã giảm từ 4,5-8,5 triệu đồng so với thời điểm ra mắt.

Trong khi đó, cả ba phiên bản iPhone 14 Pro giá cũng giảm mạnh. Theo đó, iPhone 14 Pro bản 128 GB có giá 29,49 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 14 Pro bản 256 GB giá 31,99 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng. Giá iPhone 14 Pro bản 512 GB là 35,49 triệu đồng, giảm 5,5 triệu đồng. Còn iPhone 14 Pro phiên bản 1 TB cũng được giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 39,99 triệu đồng.

Còn iPhone 14 Pro Max 128 GB và iPhone 14 Pro Max 256 cũng được giảm 4,4 triệu đồng và 4,5 triệu đồng. Hai mẫu điện thoại này hiện có giá 32,59 triệu đồng và 35,49 triệu đồng.

Có thể thấy, giá nhiều phiên bản iPhone 14 đồng loạt giảm sau thời gian dài bị ảnh hưởng nguồn cung, dẫn đến tình trạng khan hàng.

Đại diện một số hệ thống bán lẻ điện thoại di động cho hay, sau 2 tháng khan hàng, nguồn cung các dòng iPhone 14 bắt đầu ổn định trở lại. Nhiều đại lý giảm giá mạnh cho một số dòng iPhone 14 để thu hút người mua.

Hơn nữa, về thiết kế và tính năng, iPhone 14 và iPhone 14 Plus hầu như không có nhiều sự khác biệt với thế hệ cũ. Vì vậy, những dòng iPhone này không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng.

Doanh số của iPhone 14 và iPhone 14 Plus hiện tương đối khiêm tốn. Do đó, giá bán của iPhone 14 và iPhone 14 Plus liên tục được giảm mạnh để kích cầu và đẩy hàng tồn kho.

Bên cạnh các dòng iPhone 14, người tiêu dùng có thể lựa chọn những phiên bản khác như iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13. Các mẫu iPhone này cũng nhận được nhiều ưu đãi, khuyến mại trong giai đoạn cuối năm.