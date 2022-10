Giả nơi 'cấp phát tiền' gọi điện giải cứu, móc hết 1,2 tỷ của người phụ nữ

Tối 21/10, Công an Quảng Nam xác nhận, Công an TP Hội An vừa tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Công Hùng (SN 1997, trú tại thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 13h ngày 3/8, Hùng khai thác thông tin trên mạng xã hội thấy bài đăng về việc chị N.T.H. (trú phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), xin lại số tiền 50 triệu đồng đã chuyển nhầm đến một tài khoản lạ.

Hùng đã sử dụng số điện thoại gọi đến cho chị H. tự xưng là nhân viên tổng đài ngân hàng, yêu cầu chị H. cung cấp các thông tin số tài khoản gồm tài khoản đăng nhập, mật khẩu, mã số OTP để hỗ trợ thu hồi số tiền đã chuyển nhầm.

Vì tin Hùng là nhân viên tổng đài ngân hàng nên chị H. đã cung cấp đầy đủ các thông tin mà đối tượng yêu cầu. Sau khi có thông tin, đối tượng Hùng đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị H., thực hiện chuyển tiền trong tài khoản của chị H. đến tài khoản khác. Hùng đã thực hiện tổng cộng 3 lần chuyển tiền với tổng số tiền là 1,18 tỉ đồng.

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Số tài khoản Hùng sử dụng để nhận tiền chuyển từ tài khoản của chị H. là tài khoản do đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1999, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) quản lý, sử dụng. Tài khoản này được mở bằng thông tin họ tên của người khác nhưng số điện thoại để nhận mã OTP là của Sơn.

Sau khi chuyển tiền cho số tài khoản trên, đến khoảng 16h cùng ngày, Hùng đã đến nhà nhờ Sơn chuyển giúp số tiền trên vào tài khoản game V8 của Hùng.

Do hạn mức và tài khoản bị khóa nên Sơn chỉ chuyển được 100 triệu đồng. Hiện đối tượng Sơn cũng đã được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Sau khi tiếp nhận thông tin của chị H. trình báo về việc tài khoản bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hội An đã khẩn trương phối hợp Ngân hàng có liên quan phong tỏa tài khoản, tiến hành các biện pháp để điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng nêu trên.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.