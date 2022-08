‘Giá trị kép’ của căn hộ Diamond Crown Hai Phong

Tại một số thành phố, bất động sản trên 1 triệu USD được gọi là xa xỉ, nhưng tại Los Angeles, sự xa xỉ lại có giá khoảng từ 5 triệu USD. Ngày nay, giá cả đã không còn là thang đo độc quyền của thế giới cao cấp. Các khách hàng thượng lưu dành nhiều sự ưu ái hơn cho những tiêu chuẩn trải nghiệm mới, độc đáo và khác biệt. Sự khác biệt này cũng được tối ưu hóa theo từng tọa độ địa lý và nhu cầu của giới tinh hoa tại từng địa phương.

Đơn vị phát triển DOJI LAND đã kiến tạo dự án Diamond Crown Hai Phong với những trải nghiệm độc tôn mang tinh thần của những sản phẩm may đo, vừa vặn với tiêu chuẩn của giới thượng lưu đất Cảng.

Điểm đến thời thượng

Ba xu hướng mà DOJI LAND mang đến cho dự án Diamond Crown Hai Phong gồm: sống đa tiện nghi All in one - Một điểm đến cho mọi nhu cầu; xu hướng chăm sóc sức khỏe tại gia Wellness và công nghệ Smart home - căn hộ thông minh và hoàn mỹ. Bên cạnh đó, là một trong những tòa tháp đôi đầu tiên tại châu Á sử dụng thiết kế mắt võng Diagrid kết hợp với những khối pha lê, dự án còn là điểm đến của những chủ nhân duy mỹ, đề cao giá trị của nghệ thuật kiến trúc và thiết kế không gian, cảnh quan.

Chiều cao vượt trội 186m với tầm view mãn nhãn, Diamond Crown Hai Phong mang đến cuộc sống trên tầm cao độc bản. Ảnh phối cảnh dự án

Sở hữu hệ thống 36 tiện ích đẳng cấp, dự án Diamond Crown Hai Phong là điểm đến của những khách hàng hiện đại luôn tìm cách tối ưu và sử dụng thời gian hiệu quả. Chỉ vài phút di chuyển bằng thang máy chủ nhân sẽ tiếp cận đến khu trung tâm thương mại, tổ hợp nhà hàng, khu mua sắm, khu tập Gym, Yoga hiện đại... Điểm nhấn trong chuỗi tiện ích All in one này là hệ thống chăm sóc sức khỏe Sauna & Thủy trị liệu, một mô hình đang thịnh hành trên thế giới nhờ chức năng thư giãn và tái tạo năng lượng toàn diện cho thân - tâm - trí.

Căn hộ smart-home được thiết kế tối ưu, thời thượng và hiện đại đầu tiên tại Hải Phòng. Ảnh căn hộ mẫu: DOJI LAND

Đại diện DOJI LAND cho biết, Hải Phòng là thành phố có nền kinh tế hàng đầu, điểm đến của giới chuyên gia quốc tế. Ngoài ra, người Hải Phòng phóng khoáng, cởi mở, thế hệ trẻ Hải Phòng nhiều người sinh sống và học tập tại nước ngoài cũng ưa chuộng lối sống thông minh, thời thượng. Do đó, mô hình căn hộ tại dự án Diamond Crown Hai Phong là lựa chọn đầu tư và an cư lý tưởng với mọi nhóm khách hàng.

Cơ hội đầu tư đón đầu dòng vốn FDI

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tầm nhìn tới năm 2030, Hải Phòng đặt mục tiêu sẽ lấp đầy 90% diện tích 12 khu công nghiệp. Theo đó, số lượng cán bộ có trình độ cao như tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân có kinh nghiệm sẽ cần tới hơn 10.000 người.

Mặt khác, dòng vốn FDI tăng mạnh sẽ kéo theo số lượng lớn cộng đồng chuyên gia nước ngoài đến Hải Phòng. Đây cũng là cơ hội trợ lực giúp cho thị trường cho thuê căn hộ cao cấp bùng nổ và bứt phá thời gian tới.

Theo ông Vũ Đình Luân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh BĐS WeLand, mặt bằng giá thuê tại Hải Phòng khá hấp dẫn, trung bình khoảng 15 triệu đồng/tháng cho căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ. Nhiều chủ doanh nghiệp, công ty sẵn sàng trả đến 1.000 - 1.500 USD/tháng để thuê nhà cho chuyên gia, song có rất ít lựa chọn đáp ứng được yêu cầu cao của nhóm chuyên gia cao cấp, đặc biệt đến từ Hàn Quốc, Đài Loan.

Ông Thế Thành (46 tuổi, Q. Hồng Bàng), một trong những chủ doanh nghiệp gặp tình huống trên, đã quyết định mua 3 căn hộ 1,5 PN tại Diamond Crown Hai Phong để đón đầu nhu cầu nhóm quản lý cấp cao này. Theo ông Thành, những căn hộ này có một phòng ngủ chính và một phòng ngủ nhỏ có thể chuyển đổi mục đích sử dụng làm phòng làm việc, đọc sách. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với người nước ngoài thích sự yên tĩnh, riêng tư, không gian sống không có diện tích thừa và tách biệt rõ ràng trong công năng.

Ông Thành chia sẻ: “Lý do tôi quyết định đầu tư căn hộ tại dự án này khởi nguồn từ sự tận tâm của Chủ đầu tư trong từng chi tiết nhỏ, tất cả đều vượt trên mong đợi của tôi, như: hệ thống điều hoà được lắp đặt tại toàn hành lang và thang máy; hệ thống lọc nước tòa nhà sử dụng công nghệ lọc nước đa tầng với cột xử lý vi lọc 5Micron, có hệ khử trùng bằng Ozone; hệ thống lọc không khí theo tiêu chuẩn châu Âu...”.

Diamond Crown Hai Phong mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn nhờ hệ giá trị vượt trội. Ảnh: DOJI LAND

Đại diện DOJI LAND cho biết, sở hữu căn hộ Diamond Crown Hai Phong thời điểm này, khách hàng sẽ nhận được chính sách hỗ trợ vay lên đến 75% GTCH, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, miễn phí dịch vụ quản lý 01 năm. Khách hàng được tặng ngay gói nội thất lên tới 60 triệu đồng khi mua căn hộ.

Dự án Diamond Crown Hai Phong Hotline: 18000 88896 Website: www.diamondcrownhaiphong.com Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hải Phòng Invest Đơn vị phát triển dự án: DOJI LAND Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh BĐS Weland Đại lý phân phối: Megahomes, Four Home, Vhomes, Moneyland, Diamond Land, Mai Viet Land, Địa ốc Hải Phòng DHP, VHS, Bhomes, Trustreal. Văn phòng bán hàng và căn hộ mẫu đã mở cửa đón khách tại địa chỉ: Lô 3C, Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Doãn Phong