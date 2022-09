Giá USD ngân hàng tiến sát mốc 24.000 đồng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (20/9) ở mức 23.301 đồng/USD, tăng 6 đồng so với mức niêm yết hôm qua (19/9). Như vậy, tỷ giá trung tâm đã có phiên tăng thứ 5 liên tiếp.

Với biên độ +/-3% đang áp dụng, tỷ giá trần hôm nay là 24.000 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.602 VND/USD.

Còn tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hôm nay vẫn được giữ ở mức 22.550 đồng (mua vào) - 23.400 đồng (bán ra).

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại vào hôm nay (20/9) tăng/giảm trái chiều, tiến sát mốc lịch sử 24.000 VND/USD.

Giá USD ngân hàng và thị trường 'chợ đen' tăng mạnh. (Ảnh: Hoàng Hà)

Cụ thể, Vietcombank hôm nay niêm yết giá USD ở mức 23.500 - 23.810 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Hôm nay, Vietinbank giao dịch USD ở mức 23.512 đồng (mua vào) và 23.812 đồng (bán ra), giảm 23 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 3 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

ACB hôm nay mua bán USD ở mức 23.500 - 23.900 VND/USD, giữ nguyên ở chiều mua nhưng tăng 30 đồng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Tỷ giá VND/USD hôm nay tại Techcombank là 23.527 - 23.812 đồng/USD, tăng 2 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do hôm nay tăng mạnh, vượt mốc 24.000 đồng. Giá USD "chợ đen" hiện được giao dịch phổ biến ở mức 24.060 - 24.160 đồng (mua vào - bán ra). So với phiên hôm qua, giá USD tự do mua vào tăng 80 đồng và giá bán ra tăng 130 đồng.

Trên thị trường thế giới, đồng USD sáng nay (20/9) quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (gồm: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lúc 10h13' (giờ Việt Nam) ở mức 109,55 điểm, giảm 0,17%.

Đồng USD quay đầu giảm trước một loạt các cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này, trong đó có cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào ngày 20-21/9, với khả năng tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản.

Các đồng tiền chủ chốt khác ít biến động so với USD. Hiện 1 Euro đổi 1,0024 USD, 1 bảng Anh đổi 1,14 USD, 1 USD đổi 143,43 yen Nhật.