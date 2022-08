Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng đột ngột giảm mạnh rồi bật tăng

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h25' ngày 16/8, giá vàng 9999 của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,95 triệu đồng/lượng 65,95 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,20 triệu đồng/lượng 66,90 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h25' ngày 16/8

Mở cửa thị trường ngày 16/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h10' ngày 16/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,9 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,9 triệu đồng/lượng 66,90 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,9 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,85 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,15 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h10' ngày 16/8

Biến động giá vàng SJC tuần từ 9-16/8

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 66,10 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,10 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 66,10 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 66,05 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 66,35 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h15' hôm nay (ngày 16/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.782,4 USD/ounce, tăng 7,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.795,9 USD/ounce, tăng 7,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 29,8 USD/ounce lên 1.774,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 26 USD lên 1.788,2 USD/ounce.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ đạt 8,5%, thấp hơn dự báo là 8,7%. Lạm phát cơ bản, bao gồm các chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng 5,9% so với năm trước. Tuy nhiên, cảnh báo của nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, mức tăng này thấp hơn so với dự báo nhưng tốc độ lạm phát vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng mạnh.

Trên hết, chỉ số giá sản xuất Mỹ (PPI) tăng chậm hơn trong tháng 7, đạt mức 9,8% hàng năm so với mức 10,4% dự kiến.

Bất chấp các dấu hiệu hạ nhiệt của lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn kiên quyết trong lộ trình thắt chặt chính sách lãi suất của mình.

“Ngân hàng trung ương Mỹ còn rất xa mới tuyên bố thắng lợi về kiềm chế lạm phát. Cần phải tăng lãi suất lên 3,9% vào cuối năm và 4,4% vào cuối năm 2023”, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari cho biết.

Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cũng cho hay trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times tuần trước, rằng còn quá sớm để "tuyên bố chiến thắng" trước lạm phát. Trước đó, vị Chủ tịch Fed đã ủng hộ cơ hội tăng lãi suất lên 75 điểm phần trăm vào tháng 9.

Động thái chính sách tiếp theo của Fed, kết hợp với xung đột Mỹ-Trung, đã củng cố cho việc tích trữ đồng USD của nhà đầu tư, vàng sẽ chịu nhiều áp lực.

Dự báo giá vàng

Bart Melek, giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, nhận định, Fed vẫn giữ quan điểm thắt chặt lãi suất để chống lạm phát, khiến giá vàng có thể rơi về mức 1.700 USD/ounce

Theo các nhà phân tích, đồng USD nhiều khả năng đè nặng lên giá vàng trong thời gian tới khi đồng bạc xanh đang có chiều hướng tăng trở lại.

Giám đốc chiến lược tiền tệ Adam Button của Forexlive.com nói rằng, các quan chức Fed đang đóng vai trò trung tâm trong việc kiềm chế đà tăng của vàng.

Các nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo lạm phát thấp hơn dự kiến vào thứ Tư tuần trước. Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách đang hướng đến khả năng tăng lãi suất lên 50 điểm phần trăm vào tháng tới của Fed. Lạm phát thấp hơn của Mỹ vào tuần trước khiến Fed phải cân nhắc về mức tăng lãi suất trong tháng tới.