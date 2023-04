Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 18/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h55' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h12' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.500.000 đồng/lượng 67.120.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.500.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.500.000 đồng/lượng 67.120.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 18/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 11-18/4

Chốt phiên giao dịch 17/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,22 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 18/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.615 đồng/USD, tăng 38 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (18/4) được giao dịch quanh mốc 23.330 đồng/USD (mua vào) và 23.700 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 17/4 ở mức 23.577 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.705 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng thế giới tăng nhẹ. (Ảnh: Reuters)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 9h42' hôm nay (ngày 18/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.998 USD/ounce, tăng 10,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.010,1 USD/ounce, tăng 10,7 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 18/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 57,09 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 10,03 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh xuống dưới mức 2.000 USD/ounce. Tính đến 21h50' ngày 17/4 (giờ Việt Nam) giá giao ngay đang giao dịch ở mức 1.987,9 USD/ounce, giá kỳ hạn giao dịch ở mức 1.999,4 USD/ounce.

Giá vàng vẫn chưa thể phá vỡ mức kỷ lục cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào tháng 4/2020 (2.063,2 USD/ounce) trong bối cảnh lạm phát vẫn đe dọa đến nền kinh tế, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn phải tăng lãi suất vào tháng 5.

Về dài hạn, điểm tích cực đối với vàng là Fed có thể buộc phải chấm dứt chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ sau tháng 5, bất chấp tình trạng lạm phát khó kiểm soát. Thị trường vàng vẫn dự báo Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng ngân hàng vào tháng trước đã chứng minh rằng chính sách tiền tệ của Mỹ đang đẩy thị trường tài chính và nền kinh tế đến điểm phá vỡ.

Dự báo giá vàng

Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic cho rằng, Fed chỉ cần thêm một lần tăng lãi suất nữa bởi gần đây, hàng loạt các dữ liệu kinh tế đang ủng hộ Fed cắt giảm lãi suất và sớm đưa về mức 2% trong năm nay.

Chuyên gia kim loại quý Everett Millman của Gainesville Coins cho biết, các số liệu mới nhất về chỉ số giá sản xuất cho thấy lạm phát có thể đã đạt đỉnh, khiến Fed có khả năng tạm dừng tăng lãi suất sau đợt tăng 25 điểm phần trăm vào tháng 5.

Tuy nhiên, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cảnh báo hôm 14/4 rằng, lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt, cần phải đẩy mạnh việc tăng lãi suất.