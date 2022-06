Giá vàng hôm nay 27/6: Cảnh báo điều đáng sợ, vàng tăng giá

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 27/6, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 100 nghìn đồng ở chiều mua vào so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h30' ngày 27/6, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 67,95 triệu đồng/lượng 68,67 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 67,95 triệu đồng/lượng 68,65 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 67,95 triệu đồng/lượng 68,67 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 67,85 triệu đồng/lượng 68,6 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 67,9 triệu đồng/lượng 68,6 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h30' ngày 27/6

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 67,85 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,65 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 67,85 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,67 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 67,75 triệu đồng/lượng (mua vào) -68,55 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 67,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,55 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 27/6, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.836,5 USD/ounce, tăng 10,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 7 trên sàn Comex New York ở mức 1.837 USD/ounce, tăng 6,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 4,1 USD lên 1.826,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2022 trên sàn Comex New York tăng 0,5 USD lên 1.830,3 USD/ounce.

Yếu tố chính tác động đến tâm lý nhà đầu tư vẫn là những động thái điều chỉnh lạm phát của các nhân hàng trung ương lớn.

Trong phiên điều trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell khẳng định duy trì cam kết kiềm chế lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm với các nhà lập pháp, ngay cả khi ông thừa nhận rằng lãi suất cao hơn có thể đẩy tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Đầu tháng này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố đợt tăng lãi suất lớn nhất kể từ năm 1994. Sau đó, các ngân hàng trung ương lớn khác cũng đang hướng tới việc thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát tăng vọt.

Lạm phát và những bất ổn kinh tế thường thúc đẩy việc mua vàng, nhưng lãi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát vàng tuần này của Kitco News cho thấy, có 26% nhận định giá sẽ tăng trong tuần tới, 32% dự báo giá vàng sẽ giảm, 42% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, có 44% trong tổng số 681 người tham gia các cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street cho rằng giá vàng tăng, 27% dự báo giá vàng sẽ giảm, 29%, bỏ phiếu cho khả năng giá vàng đi ngang.

Nhiều nhà phân tích coi giá thấp hơn là một cơ hội mua vì sự không chắc chắn và biến động thị trường sẽ vẫn là những đặc điểm nổi trội trong bối cảnh tài chính. Nhiều nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ giảm thấp hơn nhưng vẫn nằm trong mô hình củng cố hiện tại với mức hỗ trợ 1.800 USD/ounce và ngưỡng kháng cự quanh 1.850 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco Metals, nhận định, thị trường vàng còn đang gặp lực cản từ những đồn đoán rằng sự giảm tốc của nền kinh tế. Điều này ảnh hưởng tới nhu cầu mua vàng.

Marc Chandler, chuyên gia vàng dự báo giá vàng trong tuần tới sẽ tiếp tục củng cố. Ông cho rằng, lãi suất thấp hơn và đồng USD yếu hơn có thể giúp vàng phục hồi từ mức thấp nhất được ghi nhận gần đây, nhưng kim loại màu vàng vẫn bị mắc kẹt trong phạm vi củng cố.