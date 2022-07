Giá vàng tăng mạnh, lấy lại mốc 67 triệu/lượng

Giá vàng trong nước từ ngày hôm qua (29/7) tăng mạnh theo xu hướng của giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng 9999 của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại Hà Nội trong ngày 29/7 đã tăng tới 700 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Còn giá vàng 9999 của Công ty vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và tăng 400 nghìn đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Sang ngày hôm nay (30/7), giá vàng miếng vẫn tiếp tục đà tăng.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Mở cửa thị trường hôm nay (ngày 30/7), giá vàng 9999 được SJC giao dịch tại Hà Nội ở mức 65,80 - 66,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn Doji niêm yết giá vàng 9999 tại Hà Nội ở mức 65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, giá vàng 9999 của SJC vào sáng sớm nay đã tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng miếng của Doji cũng tăng 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên trước.

Đến 10h20' hôm nay (ngày 30/7), giá vàng 9999 của SJC lại được điều chỉnh tăng lên, chính thức cán mốc 67 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cụ thể, lúc 10h20' ngày 30/7, vàng 9999 được SJC và Doji giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,1 triệu đồng/lượng 67,12 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,1 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,1 triệu đồng/lượng 67,12 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65 triệu đồng/lượng 66 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,7 triệu đồng/lượng 66,5 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 10h20' ngày 30/7



Hiện chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra của giá vàng trong nước dao động trong khoảng 1 - 1,02 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh, cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Sau 3 tháng giảm mạnh, ngày 29/7, giá vàng trên thị trường quốc tế đã tăng dựng đứng sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ mức tăng lãi suất 0,75% trong bối cảnh lạm phát không hạ nhiệt. Đây là mức tăng không bất ngờ và thấp hơn so với kỳ vọng 100 điểm trước đó. Điều này thể hiện sự thận trọng của Mỹ trong việc tăng lãi suất để chống lạm phát. Việc này khiến đồng USD quay đầu giảm, qua đó tác động tích cực lên giá vàng.

Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng. Từ nay tới cuối năm, vàng có thể được giao dịch trong vùng giá 1.800 - 2.000 USD/ounce.

Tới 9h50' hôm nay (ngày 30/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.766,5 USD/ounce, tăng 9,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.781,8 USD/ounce, tăng 31,5 USD/ounce so với đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới đang rẻ hơn giá vàng trong nước hơn 17 triệu đồng/lượng.