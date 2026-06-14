Giá vàng trải qua tuần biến động mạnh

Giá vàng trong nước vừa trải qua tuần biến động mạnh khi được điều chỉnh giảm mạnh vào đầu tuần và tăng nhanh vào cuối tuần.

Trong phiên giao dịch 8/6, giá vàng SJC giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Phiên 9/6, giá vàng ít biến động. Đến ngày 10/6, giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm tiếp 5,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, ở hai phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng bật tăng mạnh mẽ. Giá mua vào của vàng SJC đã tăng tới 10,6 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên.

Tính chung trong tuần này, giá vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Các chuyên gia cảnh báo thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn và ranh giới giữa "bắt đáy" với "bắt dao rơi" hiện rất mong manh.

EVN lãi gần 52.000 tỷ đồng, giá điện có giảm?

Giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng 4 lần, từ 1.920 đồng lên 2.204 đồng/kWh trong giai đoạn 2023-2025 đã giúp kết quả kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đảo chiều. Tuy nhiên, công ty mẹ EVN vẫn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng.

EVN ghi nhận sự cải thiện mạnh về kết quả kinh doanh trong năm 2025, khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 51.900 tỷ đồng.

Tối 7/6, EVN phát đi thông cáo về các vấn đề trong nội dung báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, trong đó có đề cập đến khoản tiền gửi ngân hàng.

Lợi nhuận ‘khủng’ của EVN trong năm 2025 làm dấy lên nhiều tranh luận về nguyên nhân tạo ra khoản lãi lớn này và liệu giá điện có cơ hội giảm trong thời gian tới?

Lãnh đạo EVN: Đổi khung giờ cao điểm không ảnh hưởng đến tiền điện sinh hoạt

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Theo đó, giờ cao điểm được dồn vào buổi tối từ 17h30 đến 22h30 hàng ngày, còn giờ thấp điểm từ 0h đến 6h.

Với khung giờ cao điểm mới dồn vào buổi tối, theo lãnh đạo Cục Điện lực, các nhà hàng, khách sạn có nhu cầu sử dụng điện cao vào buổi tối sẽ chịu tác động rõ nét.

Trong khi đó, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt không bị ảnh hưởng do giá bán lẻ điện vẫn được áp dụng thống nhất, không phân biệt theo thời điểm sử dụng trong ngày.

Giá ngang xe máy, nồi cơm điện gần 30 triệu đồng vẫn được săn tìm

Nhiều mẫu nồi cơm điện có giá cao. Ảnh: D.Anh

Khảo sát tại các hệ thống điện máy và đại lý lớn cho thấy thị trường nồi cơm điện hiện nay rất đa dạng về mẫu mã và giá bán. Nếu vài năm trước, những mẫu nồi cơm điện có giá trên 5 triệu đồng đã được xếp vào nhóm cao cấp thì nay xuất hiện hàng loạt sản phẩm có giá từ 15 đến gần 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá bán thực tế hiện đã giảm mạnh nhờ các chương trình khuyến mại. Trong khi đó, giá niêm yết ban đầu của nhiều mẫu nồi cơm điện cao cấp thường dao động từ 25 đến hơn 44 triệu đồng.

Không chỉ dừng ở chức năng nấu cơm, nhiều mẫu nồi cơm điện cao cấp hiện được trang bị công nghệ cao tần, áp suất và các thuật toán điều khiển thông minh.

Theo ông Hoàng Sơn, nhân viên bán hàng điện máy, nồi cơm điện trên 10 triệu đồng được nhiều gia đình quan tâm. Khách hàng là những gia đình có điều kiện kinh tế, chú trọng đến chất lượng bữa ăn và sức khỏe. Họ thường quan tâm đến chất lượng cơm, độ bền sản phẩm và các công nghệ hỗ trợ nấu ăn.

Giá xăng đồng loạt giảm

Liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h ngày 11/6.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít, giảm 452 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.877 đồng/lít, giảm 989 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.608 đồng/kg, giảm 1.037 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 22.960 đồng/lít, giảm 270 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 270 đồng/lít, xuống còn 22.060 đồng/lít.

Trong 5 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu tăng gần 82% so với cùng kỳ. Giá nhóm hàng nhiên liệu này ở nước ta lao dốc mạnh từ mức đỉnh lịch sử.

Từ ngày 1/7, hàng hóa rủi ro cao buộc phải thực hiện truy xuất nguồn gốc

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 31 quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi quản lý của bộ này.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, các sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao do Bộ Công Thương quản lý buộc phải thực hiện truy xuất nguồn gốc. Thương nhân phải đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm trên hệ thống VeriGoods.