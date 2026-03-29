Việt Nam mua nhiều nho của Trung Quốc nhất, có loại bán ra chỉ 20.000-30.000 đồng/kg

Năm 2025, Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 800.000 tấn nho tươi, thu về 1,03 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam trở thành khách hàng lớn nhất mua loại trái cây này của Trung Quốc trong năm 2025.

Từ các dữ liệu trên có thể thấy nho là một trong những loại trái cây chủ lực được nhập về Việt Nam, chiếm tới 21,57% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc.

Trên thị trường, nho Trung Quốc được giới kinh doanh nhập khẩu về bán quanh năm. Thời điểm rộ vụ, tại chợ Việt có đến hàng chục loại nho Trung Quốc khác nhau, từ dòng cao cấp vài trăm nghìn mỗi cân đến hàng giá rẻ chỉ 20.000-30.000 đồng/kg.

Đắk Lắk chấm dứt cảnh mua bán 'chụp giật' sầu riêng

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quy chế quản lý mua bán sầu riêng nhằm minh bạch hóa thị trường, bảo vệ nông dân và giữ vững thương hiệu của loại trái cây tỷ đô này.

Quy chế quản lý hoạt động mua bán sầu riêng vừa được tỉnh Đắk Lắk ban hành sẽ giúp người dân và doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh. Từ đó góp phần nâng tầm thương hiệu cho loại trái cây tỷ đô này.

Giá xăng dầu giảm mạnh, RON95 hạ tới hơn 5.600 đồng/lít

Giá xăng dầu trong kỳ điều hành hôm 26/3 được điều chỉnh giảm sâu. Giá xăng RON95-III giảm trên 5.600 đồng/lít về hơn 24.300 đồng/lít.

Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay được áp dụng thuế bảo vệ môi trường 0 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 0% và không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng. Nhờ đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh trong kỳ điều hành đêm 26/3.

Hai ‘ông lớn’ lọc dầu đồng loạt báo tin vui liên quan mặt hàng xăng dầu

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động khó lường, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) vừa phát đi thông báo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì vận hành tối đa và đảm bảo nguồn cung đến hết tháng 5/2026.

Còn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được duy trì vận hành ở mức 120% công suất quy đổi, nhằm gia tăng nguồn cung cho thị trường nội địa, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn khi cần thiết.

Bộ Công Thương vừa báo tin sản lượng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5, còn Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì sản xuất đến hết tháng 4.

Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Trần Nhân Tông đột ngột đóng cửa

Cả 2 cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đột ngột đóng cửa, ngừng giao dịch trong chiều 25/3.

Thị trường vàng Hà Nội chiều 25/3, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tạm ngừng giao dịch, trong khi nhiều khách hàng bất ngờ được gọi đến nhận vàng sớm tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Tối 25/3, tại loạt cửa hàng vàng của Bảo Tín Mạnh Hải ở Hà Nội, lượng khách hàng tăng đột biến. Họ xếp hàng dài, tràn cả xuống lòng đường để chờ lấy vàng.

Các cửa hàng kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) mở cửa trở lại từ 12h trưa 26/3. Khách chủ yếu đến nhận vàng theo giấy hẹn.

Thị trường vàng tại Hà Nội sáng 27/3 hạ nhiệt rõ rệt. Hầu hết các tiệm vàng vắng tanh, không có khách hàng giao dịch. Tại Bảo Tín Minh Châu khách mua ít, dưới 2 chỉ nhận vàng ngay, mua nhiều được hẹn tháng 4 giao.

Vải thiều Bắc Ninh nguy cơ giảm một nửa sản lượng

Vải thiều Bắc Ninh năm 2026 đối mặt nhiều thách thức do thời tiết bất lợi, dự kiến giảm 50% sản lượng. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp quyết giữ vững chất lượng và kiểm soát sâu bệnh chặt chẽ.

Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có 241 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản, Úc, cùng với 42 mã số cơ sở đóng gói đủ điều kiện.

Xuất khẩu gặp khó vì xung đột Trung Đông, Bộ lập tức lên 3 kịch bản ứng phó

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp vừa ký ban hành Kịch bản ứng phó với tình hình xung đột tại Trung Đông.

Theo đó, 3 kịch bản chủ yếu được nghiên cứu, đề xuất theo hướng xung đột kéo dài khoảng 1 tháng, xung đột kéo dài khoảng 3 tháng và xung đột kéo dài khoảng 1 năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản bị giảm tương ứng với từng kịch bản do xuất khẩu sang thị trường Trung Đông, châu Âu và Bắc Phi giảm.