Ford Everest 2023 loạn giá ở đại lý

Sau thời gian dài rò rỉ thông tin và hình ảnh kể từ khi ra mắt toàn cầu, Ford Everest thế hệ mới 2023 đã chính thức về Việt Nam.

Mẫu xe SUV thương hiệu Mỹ được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá từ 1,099 tỷ đến 1,452 tỷ đồng (Everest Ambiente: 1,099 tỷ đồng, Everest Sport: 1,166 tỷ đồng , Everest Titanium 1,245 tỷ đồng, Everest Titanium+: 1,452 tỷ đồng). So với trước đây, xe có thêm 1 phiên bản và tăng giá bán 40-52 triệu đồng so với thế hệ cũ.

Xe có 7 màu ngoại thất gồm nâu đồng, đỏ cam, ghi xám, xanh dương, trắng tuyết, đen và bạc và 2 lựa chọn màu sắc về nội thất cho các bản Titanium là đen và nâu hạt dẻ. Trong đó, giá xe tăng thêm 7 triệu đồng cho bản ngoại thất màu trắng tuyết hoặc đỏ cam và bản có nội thất màu nâu hạt dẻ.

Mức giá trên của Ford Everest cạnh tranh sát sườn với đối thủ kỳ cựu Toyota Fortuner đang có giá từ 1,015 - 1,459 tỷ đồng nhưng đắt hơn đáng kể so với Hyundai SantaFe giá 1,030-1,290 tỷ đồng.

Về phía các đại lý, Ford Everest 2023 bắt đầu được tư vấn bán hàng nhận đặt cọc từ cuối tháng 3 và thông báo thời gian dự kiến giao xe ngay từ giữa tháng 7 hoặc đến đầu tháng 8.

Ford Everest 2023

Tuy nhiên, theo ghi nhận, dù chưa chính thức mở bán nhưng đã có tình trạng loạn giá bán Ford Everest 2023 trên thị trường.

Một số đại lý cho biết, giá xe bán ra sẽ phụ thuộc vào số lượng xe về đại lý nhiều hay ít và nhu cầu của người tiêu dùng. Nhưng không ít nơi báo giá mẫu xe này dao động từ 1,3 -1,5 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với giá niêm yết hãng đưa ra.

Chưa kể, dự đoán từ các đại lý cho rằng, nhiều khả năng ngay khi mở bán giá Ford Everest 2023 sẽ bị chênh ít nhiều từ 20-30 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.

Nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý Ford ở Hà Nội cho biết, hiện tại Everest bản cũ đang được các đại lý khuyến mại sâu và đẩy hàng sắp hết nên khi Ford Everest 2023 về số lượng có hạn thì tình trạng chênh giá rất dễ xảy ra.

“Đại lý chúng tôi đã nhận được hơn 20 hợp đồng cọc xe và đang để thời gian giao xe là tháng 8-9. Nếu khách nào đặt trước sẽ được ưu tiên giá hãng hoặc chênh ít hơn so với thị trường”, nhân viên này cho biết.

Như thế hệ cũ, Ford Everest 2023 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc SUV 7 chỗ như: Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Kia Sorento hay Mitsubishi Pajero Sport…

Everest 2023 có chiều dài cơ sở và chiều rộng tăng thêm so với thế hệ trước. Phiên bản cao cấp nhất, có giá đắt nhất 1,452 tỷ đồng là mẫu Everest Titanium+ sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo, công suất 210 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải vòng tua 1.750 - 2.000 vòng/phút, hộp số tự động 10 cấp SelectShift. Theo Ford, động cơ này có công nghệ chống rung, ồn.

Ba phiên bản còn lại là Everest Ambiente (1,099 tỷ đồng), Everest Sport (1,166 tỷ đồng) , Everest Titanium (1,245 tỷ đồng) đều sử dụng động cơ diesel 2.0L Turbo đơn, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, công suất 170 mã lực ở 3.500 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại 405 Nm ở dải vòng tua 1.750 - 2.500 vòng/phút.

Ở thế hệ cũ, Ford Everest luôn được đánh giá có thiết kế bảnh bao, hệ khung gầm chắc chắn, động cơ mạnh mẽ và là một trong những chiếc SUV gia đình đáng để sở hữu nhất hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng, người tiêu dùng cũng chỉ ra những nhược điểm trên mẫu xe SUV này.

Theo đó, dù là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị hộp số tự động 10 cấp chống rung ồn (trong khi các đối thủ chỉ dừng lại ở hộp số tự động 8 cấp) nhưng chính hộp số 10 cấp này khiến Everest khi bị phàn nàn về tình trạng nhảy số, có thể nhảy từ số 1 lên số 3. Đặc biệt, hộp số ở dải cấp 1,2,3 vận hành không được mượt mà, khá giật, gằn và ì.

Ford Everest thế hệ cũ cũng từng dính lỗi chảy dầu. Tình trạng này gặp nhiều trên các xe cũ đời 2018 và 2019 và đã được khắc phục ở các xe đời mới hơn là 2020 và 2021.

So với các đối thủ mạnh trong cùng phân khúc, doanh số của Ford Everest thế hệ cũ hiện nay đang đứng cuối bảng do áp lực xe mới ra mắt. Trong tháng 5/2022, Ford Everest chỉ đạt 522 chiếc bán ra thị trường, thấp hơn đáng kể so với Toyota Fortuner đạt 864 xe, Kia Sorento có doanh số 856 xe, Hyundai SantaFe 620 xe...

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Ford Everest đứng thứ 2 trong phân khúc với 1.457 xe. Đứng đầu là Toyota Fortuner với doanh số hơn 3.600 xe. Ngoài ra, các đối thủ Hyundai SantaFe cùng kỳ bán được hơn 4.400 xe, Kia Sorento đạt doanh số 2.639 xe./.

Y Nhụy

