Giải bóng đá nữ VĐQG 2022: Than KSVN thắng đậm TP.HCM II

Trước đối thủ TP.HCM II được đánh giá yếu hơn, Than KSVN tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng vùng mỏ tạo ra một thế trận hoàn toàn áp đảo đối phương.

Dù vậy, việc Dương Thị Vân vắng mặt phần nào khiến cho tuyến giữa của Than KSVN vận hành chưa thật sự trơn tru. Họ không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm dù cho TP.HCM II hoàn toàn thất thế trên sân.

Than KSVN có trận thắng tưng bừng

Nhưng hiệp 2 là câu chuyện hoàn toàn khác. Than KSVN dường như đã tìm lại cảm giác ghi bàn của mình. Phút 48, Nguyễn Thị Vạn xâm nhập vòng cấm và có đường chuyền thuận lợi cho Thuý Hằng. Sau 2 nhịp dứt điểm liên tiếp, bàn thắng đến với tiền đạo này và mở ra thế trận thuận lợi cho Than KSVN.

Phút 56, vẫn là Thuý Hằng lập công nhưng lần này là pha dứt điểm 1 chạm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Thuỳ Dung. Để thua 2 bàn chóng vánh, TP.HCM II cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Dù vậy, đội bóng phía Nam tiếp tục để thủng lưới. Phút 60, Hà Thị Nhài băng vào sút bóng ở cự li gần nâng tỉ số lên 3-0.

Trận đấu khép lại với bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho Than KSVN do công của Mỹ Hằng. Đánh bại TP.HCM II, Than KSVN có được 15 điểm và tạm xếp sau TP.HCM I với khoảng cách 2 điểm kém hơn sau khi vòng 8 kết thúc.