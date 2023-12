Than KSVN chạm trán Phong Phú Hà Nam trong trận đấu đáng chú ý nhất tại vòng 10 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023. Trận đấu diễn ra hấp dẫn sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội đến nhiều hơn với Than KSVN nhưng các cầu thủ áo xanh bỏ lỡ đáng tiếc. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi dù Than KSVN liên tục ép sân.

Hiệp 2, Phong Phú Hà Nam không thay đổi lối chơi, tiếp tục lùi sâu đội hình để phòng ngự. Trong khi đó, Than KSVN tạo ra đến 12 tình huống đá phạt góc và liên tục gây sóng gió cho đối phương nhưng không một lần thành công.

Than KSVN bị Hà Nam chia điểm

Trận hoà này khiến Than KSVN tụt xuống vị trí thứ 3, bằng điểm với Hà Nội I và TP.HCM I nhưng kém hơn về chỉ số phụ.

Ở các trận đấu khác, Hà Nội I gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên trước TP.HCM II. Phải đến phút 83, Thái Thị Thảo mới giúp Hà Nội I thoát hiểm. Từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, tiền vệ này đệm bóng cận thành chính xác đánh bại Ngọc Phượng, ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho đội bóng Thủ đô.

Trong khi đó, TP.HCM I không gặp nhiều khó khăn để thắng 4-0 trước Hà Nội II. Đây cũng là tỷ số của cặp đấu giữa Thái Nguyên T&T vs Sơn La.