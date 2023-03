Tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa khống chế thành công đối tượng Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) khi đối tượng đang giữ một cháu bé 4 tuổi, tự đổ xăng vào người mình dọa tự thiêu và đốt nhà.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang trực tiếp làm việc với đối tượng. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, Phương mang theo can xăng 5 lít đi từ TP.HCM xuống Đồng Nai để đòi nợ số tiền 680 triệu đồng.

Khi đến nhà trọ của anh L.V.T (ngụ KP4A, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà), đối tượng gặp cháu A.T (4 tuổi, con anh T.) đang ở nhà một mình nên khống chế cháu trong nhà, đổ xăng xuống nền nhà và đổ xăng vào người mình. Sau đó, đối tượng cầm hộp quẹt de dọa đốt nhà nếu anh T. không trả nợ.

Người dân gần đó phát hiện vụ việc nên nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài nhanh chóng có mặt tại hiện trường thuyết phục đối tượng, đồng thời trình báo với Công an TP Biên Hoà và các đơn vị nghiệp vụ liên quan để phối hợp xử lý.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo Công an TP Biên Hòa, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuyên truyền, vận động đối tượng; đồng thời triển khai phương án tiếp cận, bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin.

Sau khoảng 2 giờ công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng đồng ý mở cửa thả cháu T. ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng, giải cứu thành công cháu bé, bảo vệ tài sản cho người dân.