Giải cứu một thanh niên đứng hơn 7 giờ trên nóc nhà cao tầng

"Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước" - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho biết tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII khai mạc sáng 7/12.